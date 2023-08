TuS Ferndorf startet mit dem ersten Spiel der neuen Drittligasaison und erwartet die HG Saarlouis

(wS/red) Ferndorf 01.09.2023 | TuS Ferndorf unter neuer Führung von Ceven Klatt startet gegen die HG Saarlouis

Die Vorfreude auf die neue Saison in der 3. Handballliga der Männer ist kaum zu übersehen, insbesondere für die Fans des TuS Ferndorf. Nach einer spannenden letzten Saison, in der der Verein in den Playoffs zur 2. Bundesliga gescheitert ist, steht die Mannschaft nun in den Startlöchern, um unter der Leitung des neuen Trainers Ceven Klatt erneut anzugreifen. Die Erwartungen sind hoch, doch mit dem neu formierten Team und der Expertise von Trainer Klatt sind die Chancen auf einen erfolgreichen Saisonverlauf vielversprechend.

Ein vertrautes Gesicht kehrt zurück – Ceven Klatt, der einstige Kreisläufer des TuS Ferndorf aus den Jahren 2009-2011,hat nun das Traineramt übernommen. Mit einer tollen Spielerkarriere im Hintergrund und seiner Verbundenheit zum Verein bringt Klatt nicht nur taktisches Verständnis mit, sondern auch die nötige Leidenschaft, um das Team zu neuen Höhen zu führen.

Die Enttäuschung aus der vorherigen Saison dient als Motivation für den Neuanfang. Klatt hat klare Ziele vor Augen: Eine Top-Platzierung in der regulären Saison, am besten als Tabellenerster oder -zweiter, um sich damit die Teilnahme an den begehrten Aufstiegsspielen zu sichern. Diese Ziele sind keineswegs utopisch, vor allem nicht mit dem potenten Kader, den Klatt nun zur Verfügung hat.

Ein Blick auf die Mannschaft zeigt, dass sowohl bewährte Spieler als auch vielversprechende Neuzugänge das Team verstärken. Besonders bemerkenswert ist die Integration der fünf neuen Spieler, die bereits jetzt ihren Wert bewiesen haben. Unter ihnen ragt der kroatische Ex-Nationalspieler Janko Kevic heraus, der im Rückraum als Denker und Lenker agiert. Mit intelligenten Spielzügen und einer taktischen Cleverness zieht Kevic die Fäden im Spiel und setzt seine Teamkollegen in Szene. Sowohl Kreisspieler Nikita Pliuto als auch Rückraumspieler Daniel Hideg profitieren von Kevics präzisem Spiel und sorgen gemeinsam mit ihm für eine effektive Durchschlagskraft.

Die Teamstruktur ist beeindruckend ausbalanciert, was sich sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Abwehr bemerkbar macht. Die verschiedenen Spielertypen ergänzen einander hervorragend und sorgen für eine taktische Vielfalt, die dem Trainer und der Mannschaft viele Optionen bietet. Besonders vielversprechend ist die Präsenz der beiden Torhüter Lucas Puhl und Jonas Wilde, die sich in der Vorbereitung durch starke Leistungen bewiesen haben und somit eine solide Grundlage für die Defensive schaffen.

Der TuS Ferndorf geht gestärkt und motiviert in die Saison 2023/2024. Unter der Führung von Ceven Klatt und mit einem talentierten und schon gut eingespielten Team strebt der Verein nach Erfolg und dem ersehnten Aufstieg. Die Fans können sich auf spannende Spiele, mitreißende Taktikduelle und hoffentlich zahlreiche Siege freuen, während der TuS Ferndorf sein Bestes gibt, um seinen Platz an der Spitze zu festigen. Die Bühne ist bereitet – möge die neue Saison beginnen!

Das Heimspiel gegen die HG Saarlouis verspricht nicht nur aufregende Handball-Action, sondern auch eine Menge Neuerungen und interessante Begegnungen.

Für die HG Saarlouis steht nicht nur ein neuer Trainer, Philipp Kessler, an der Seitenlinie, sondern auch einige vielversprechende Neuzugänge, darunter der spielstarke Rechtsaußen Lars Weißgerber. Diese Verstärkungen lassen auf eine spannende Saison für die Saarländer hoffen. Doch werfen wir einen Blick zurück auf die letzten Aufeinandertreffen mit dem TuS Ferndorf.

Unter der Leitung des letztjährigen Trainers Branimir Koloper konnte die HG Saarlouis gegen Ferndorf keine Erfolge verbuchen. Im Hinspiel am 26. November 2022 in Saarlouis mussten sie sich mit einem Endstand von 33:27 geschlagen geben. Und auch im Rückspiel am 1. April 2023 in der Stählerwiese hatten sie das Nachsehen, als sie mit 39:28 unterlagen. Doch wie sagt man so schön: In der neuen Saison ist alles möglich, und gerade solche Statistiken können für Überraschungen sorgen.

Für Trainer Ceven Klatt ist dieses Auftaktspiel von besonderer Bedeutung. Er strebt natürlich nach einem erfolgreichen Einstand und den ersten Punkten in der Liga. Die proppenvolle und lautstarke Stählerwiese wird Klatt und sein Team dabei nach Kräften unterstützen. Hierbei sind vor allem die beiden Fanclubs des TuS von unschätzbarem Wert.

Der Fanclub „BRIGADE C“ wird mit ihren lautstarken Gesängen und dem enthusiastischen Fahneschwenken die Fans animieren, mitzumachen und das Team anzufeuern. Auf der anderen Seite haben wir den Fanclub „FERNDORFER FÜCHSE“, die mit ihren imposanten Trommeln die Halle in einen gefürchteten Hexenkessel verwandeln können. Diese beeindruckende Atmosphäre hat bereits so manchen Gegner in die Knie gezwungen. Interessanterweise hört man gelegentlich sogar von gegnerischen Trainern, dass sie trotz der Herausforderungen gerne hier spielen, da es die Leidenschaft der Fans ist, die den Handball so einzigartig macht.

Die Bühne ist also bereitet für ein spektakuläres Auftaktspiel. Möge die Stählerwiese erbeben, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, und möge der TuS Ferndorf mit Unterstützung seiner leidenschaftlichen Fans einen erfolgreichen Start in die Saison 2023/2024 hinlegen. Handballherz, was willst du mehr?

Coach Ceven Klatt

Es liegen jetzt 6-7 intensive Wochen hinter uns und ich finde, dass die Mannschaft schon sehr gut zusammengewachsen ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich so schnell findet , aber wenn man die Jungs so sieht, ist da schon eine gute Mannschaft. Stand heute würde ich sagen, wir sind so bei 80 %, haben aber immer noch Luft nach oben. Ich denke, in der Saison wird es ein HAUEN UND STECHEN geben und ich denke, Ferndorf, Hanau und Krefeld sind für mich die Favoriten auf die 2 begehrten Relegationsplätze.

Zur HG Saarlouis:

Sie haben sich schon verändert, gerade auch von ihrer Spielweise. Trainer Kessler spielt 2 verschiedene Abwehrsysteme (5:1 und 6:0) und sie haben in der Vorbereitung viel 7 gegen 6 gespielt. Was mir besonders auffiel, war, das sie fast 60 Minuten versuchen auf Tempo zu gehen. Wir müssen versuchen, sie ins gebundene Spiel zu zwingen, damit wir im Kollektiv gegen Saarlouis verteidigen können. Ich möchte, dass wir das Tempospiel gegen Saarlouis verhindern und aus unserer Deckung heraus unser eigenes Tempospiel entfachen können.

Die Strategie von Trainer Ceven Klatt ist klar: Vertrauen in die bewährten Kräfte und ein kompletter Kader werden die Schlüssel zum Erfolg in der neuen Saison sein. Bereits im Spiel gegen Hagen zu Beginn setzte er auf die Mannschaft, die als so etwas wie die erste Sechs fungiert. Diese Einheit hat sich bewährt und wird als Grundstein für eine erfolgreiche Saison dienen.

Die Möglichkeit, auf einen nahezu vollständigen Kader zurückgreifen zu können, verleiht dem Team nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch Flexibilität.

Die Fans können gespannt sein, wie sich die Mannschaft in der neuen Saison präsentieren wird, und sie können sicher sein, dass jeder Spieler sein Bestes geben wird, um die Ziele des Teams zu erreichen.

Wir aus der Redaktion wünschen dem TuS Ferndorf einen erfolgreichen Start in die neue Saison und wir hoffen, dass die ersten 2 Punkte im Siegerland bleiben. Wer noch kommen möchte, die Halle ist sehr gut belegt, aber noch nicht ausverkauft, der Verein erwartet Sie also. NODDA.

Bericht: Peter Trojak

Bilder: Andreas Domian

