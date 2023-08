TuS Ferndorf: Testspiel Nr. 4 in der Stählerwiese gegen den TV Emsdetten

(wS/red) Ferndorf 10.08.2023 | Nach der Niederlage in Krefeld soll nun wieder ein Heimsieg her

Der TuS Ferndorf befindet sich nach wie vor in der Testspielphase und erwartet nun am kommenden Samstag um 14:00 Uhr den TV Emsdetten in der Stählerwiese.

Die beiden Teams sind einander keineswegs fremd; zahlreiche Begegnungen haben bereits zwischen ihnen stattgefunden. Nach der 33:29-Niederlage gegen Hagen und dem gestrigen 31:30-Sieg in Wilhelmshaven strebt der TV Emsdetten zweifellos danach, auch in diesem Testspiel einen Sieg zu erlangen.

Wie wir kürzlich bereits erwähnten, dienen Testspiele dazu, alle möglichen Spielvarianten zu erproben und insbesondere die Mannschaft zu einer fähigen Einheit zu formen. Ein errungener Sieg in solchen Testspielen ist dementsprechend umso erfreulicher. Die frühzeitige Erkennbarkeit der taktischen Ausrichtung des Trainers nach einer kurzen Testspielphase unterstreicht, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet.

Gestern Abend kamen auch Mitglieder der beiden Ferndorfer Fanclubs zu einem geselligen Treffen mit der Mannschaft zusammen, um sich näher kennenzulernen. Zunächst verfolgten sie das Training und im Anschluss wurde der Grill angeheizt, während man bei erfrischenden Getränken angeregt plauderte. Auch das gesamte Team der Helfer, die bei jedem Heimspiel für einen reibungslosen Ablauf sorgen – inklusive Catering und anderen Aufgaben –, war zu dieser Veranstaltung eingeladen. Über eine gut gefüllte Halle am Samstag gegen Emsdetten würden sich nicht nur der Verein, sondern auch die Spieler freuen. Und Sie wollen doch sicherlich auch wissen, welcher Name zu welchem Gesicht gehört? Also dann, Tschüs bis Samstag. Hier noch einmal ein Foto der neuen Spieler.



Bericht und Collage: Peter Trojak

Hier noch eine Vorankündigung:

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier