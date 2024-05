Bürgersprechstunde der Polizei zum Thema „Notruf – worauf ist zu achten?

(wS/ots) Siegen 03.05.2024 | Am kommenden Mittwoch (08. Mai) ist es wieder die soweit; die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein lädt zur Bürgersprechstunde bei Radio Siegen ein. In den bisherigen Bürgersprechstunden kamen immer wieder die Fragen auf: Wann kann ich den Notruf der Polizei wählen? Wann liegt ein Notfall vor? Wie erreiche ich die Polizei außerhalb des Notrufes? Wie muss ich mich bis zum Eintreffen der Polizei verhalten?

Diesen und vielen weiteren Fragen möchte die Polizei in der Sendung am 08. Mai zwischen 10 und 12 Uhr nachgehen. Als Experte ist dieses Mal der Leiter des Führungs- und Lagedienstes der Kreispolizeibehörde, Erster Polizeihauptkommissar Michael Zell neben Pressesprecher Stefan Pusch am Start. Michael Zell ist der Chef der Leitstelle, wo die Notrufeingänge bearbeitet werden. Er hat selbst jahrelang als Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle zahlreiche Notrufe entgegengenommen.

In der Sendung werden zwar keine Notrufe entgegengenommen, dafür aber die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Fragen können aber auch schon im Vorfeld auf den bekannten „Social-Media-Kanälen“ von Radio Siegen und von der Kreispolizeibehörde gestellt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Drei auf eine interessante Sendung.

