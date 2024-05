Unterstützung für talentierte Studierende – Kreis Siegen-Wittgenstein vergibt zwei Deutschlandstipendien

(wS/si) Siegen 03.05.2024 | Der Frauenanteil in den MINT-Studienfächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, dennoch sind Frauen in diesen Bereichen weiterhin unterrepräsentiert. Gleichzeitig herrscht an Schulen ein akuter Lehrermangel in den MINT-Fächern. Um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Frauen zu unterstützen, die in den MINT-Fächern auf Lehramt studieren, werden in diesem Jahr zwei Studentinnen durch das Stipendienprogramm der Universität Siegen und des Kreises Siegen-Wittgenstein als Unterstützer mit dem Deutschlandstipendium gefördert.

Die beiden Stipendiatinnen, Canan Cangül und Lina Reifenberg, wurden gemeinsam mit Ira Dexling, Geschäftsführerin des Studierendenfonds Siegen e.V., von Landrat Andreas Müller bei einem gemeinsamen Kennenlernen begrüßt. Zusätzlich wurde der Kreis Siegen-Wittgenstein durch Dr. Andreas Kaiser von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität vertreten.

„Wir haben wirklich zwei sehr spannende Studierende, die durch das Deutschlandstipendium gefördert werden und denen wir dadurch etliche vielversprechende Möglichkeiten bieten und sie so in ihrer beruflichen Laufbahn unterstützen können“, so Landrat Andreas Müller.

Canan Cangül studiert aktuell im zweiten Semester Lehramt für Berufskollegs mit der Fachrichtung Maschinenbau an der Universität Siegen. Zuvor hat die 25-Jährige ihren Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht. „Ich möchte an Berufskollegs unterrichten, weil ich dort merke, dass die Schüler wirklich etwas lernen möchten, weil sie sich für das Thema interessieren“, erzählt Canan Cangül, die durch ihr Engagement als Nachhilfelehrerin in den MINT-Fächern festgestellt hat, dass ihr das Unterrichten von älteren Schülerinnen und Schülern mehr liegt. Neben diesem Engagement konnte sie die Jury mit ihren praktischen Erfahrungen überzeugen, die sie in unterschiedlichen Praktika, während eines Auslandssemester und als Bachelorandin in einem Unternehmen sammeln konnte. „Es gefällt mir einfach anderen Menschen eine Sache zu erklären, die ich selbst gut kann und somit mein Wissen weiterzugeben. Es ist wichtig, dass Lehrer von ihrem Job begeistert sind“, erzählt Canan Cangül im Gespräch mit Landrat Andreas Müller und Andreas Kaiser.

Für die zweite Stipendiatin, Lina Reifenberg, stand schon früh fest, dass sie einmal etwas mit Mathe und Physik in ihrem Leben machen möchte. Aus diesem Grund fiel ihre Wahl auf das Lehramtsstudium für Gymnasien und Gesamtschulen in ebendiesen Fächern. „Natürlich ist die Begeisterung nicht über Nacht gekommen, aber spätestens im Home Schooling während der Corona-Pandemie habe ich dann festgestellt, dass es Mathe und Physik auf Lehramt sein soll“, erzählt die 18-Jährige, die im Oktober ihr Studium an der Universität Siegen begonnen hat.

„Frau Reifenberg hat uns besonders durch ihre vielen Auszeichnungen und ihr Engagement in dem Bereich der MINT-Fächer begeistern und überzeugen können“, so Ira Dexling. Die vielen Auszeichnungen konnte Lina Reifenberg durch die Teilnahme an unterschiedlichen schulischen Wettbewerben sammeln, wie zum Beispiel bei dem Wettbewerb „bio-logisch!“. Dafür müssen Schülerinnen und Schüler sich über den Unterricht hinaus mit biologischen Fragestellungen und Phänomenen beschäftigen und darüber eine Ausarbeitung zu bestimmten Fragen anfertigen. Lina Reifenberg belegte in NRW Platz 24 von 389 im Jahr 2020.

Deutschlandstipendium bietet neben finanzieller auch ideelle Förderung

Der Kreis Siegen-Wittgenstein unterstützt jährlich das Stipendienprogramm der Universität Siegen mit zwei Stipendien. Neben der finanziellen Unterstützung, die die Stipendiaten erhalten, beinhaltet das Deutschlandstipendium auch eine ideelle Förderung. Darunter fallen Angebote, die zu der Persönlichkeitsentwicklung und Berufs- bzw. Jobfindung der Stipendiaten beitragen, Bewerbungstrainings, Fachvorträge oder auch der Zugang zu kulturellen Veranstaltungen. Die ideelle Förderung soll den Stipendiaten die Möglichkeit bieten, nicht nur auf der fachlichen Ebene eine Unterstützung zu erhalten, sondern auch bei der persönlichen Entwicklung unterstützt zu werden.

Die zwei Studentinnen Canan Cangül und Lina Reifenberg erhalten das Deutschlandstipendium über das Stipendienprogramm der Universität Siegen, mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein als Unterstützer (v.l. Dr. Andreas Kaiser, Lina Reifenberg, Canan Cangül, Landrat Andreas Müller, Ira Dexling).