TV Gosenbachs sportliche Gemeinschaft: Rückblick auf den 9. LA Cup 2023

(wS/tv g) Gosenbach 14.08.2023 | Am Freitag, 11.08.2023 richtete der TV Gosenbach den 9. LA Cup für Leichtathleten am Rosengartensportplatz in Niederschelden aus. Es nahmen 77 Teilnehmer/innen aus 22 Vereinen teil. Der TV Gosenbach hatte 30 Helfer/innen im Einsatz.

Der TuS Erndtebrück konnte den Günter-Strunk-Gedächtnispokal gewinnen.

Sieger M 62

Mannschaftssieger TuS Erndtebrück

Männer U 18

1.Lukas Kasusch TuS Erndtebrück

2. Alexander Noch TuS Erndebrück

3. Leon Mevs TuS Erndetbrück

Männer M 20

1. Fabian Schreiber TV Allenbach

2. Oliver Schmidt TSG Helberhausen

Männer M 45

1. Jens Marburger TuS Erndtebrück

2. Markus Fehlandt DJB Jahnschar Mudersbach

3. Marco Olbrich TuS Erndtrebrück

Männer M 50

1. Dirk Schröder TV Krombach

2. Ronny Peters TSG Helberhausen

Männer M 55

1. Ulrich Löcher TV Allenbach

2. Hans-Jörg Waller TV Kreuztal

3. Michael Giesler TV Krombach

4. Eberhard Stücher TV Kreuztal

5.Thomas Schuppener DJK Jahnschar Mudersbach

6. Bernd Scheffe TV Kreuztal

7. Thorsten Lauerbach TV Krombach

8. Matthias Feckler DJK Jahnschar Mudersbach

Männer M 60

1. Martin Wagner TuS ADH Weidenau

2. Bernd Elter TV Gosenbach

3. Helmut Notacker TV Krombach

4. Michael Kühn TuS Müsen

Männer M 65

1. Harald Wittig TuS Erndtebrück

2. Meinhard Menn TSG Helberhausen

3. Volker Sollbach TV Gosenbach

Männer M 70

1. Günter Sollbach TV Gosenbach

2. Rolf-Eckhard Dilling TuS ADH Weidenau

3. Harald Süßmann TuS ADH Weidenau

4. Gottfried Heidrich TVE Dreis-Tiefenbach

5. Martin Achenbach TuS ADH Weidenau

Männer M 75

1. Manfred Schaar TG Rudersdorf

2. Rudi Brucksch TV Gosenbach

3. Erich Neuhaus TV Littfeld

4. Christian Fugmann TV Eichen

5. Günter Gerhardus DJK Jahnschar Mudersbach

6. Hans-Gerd Schreiber TV Eichen

Männer M 80

1, Dieter Schmidt TuS Müsen

2. Gerhard Blum DFK Jahnschar Mudersbach

3. Werner Tost DJK Jahnschar Mudersbach

4. Jürgen Uhr VTV Freier Grund

5. Manfred Leicher TV Gosenbach

6. Ludwig Merzhäuser DJK Jahnschar Mudersbach

Männer M 85

1, Manfred Schol TV Gosenbach

2. Helmut Fröhlich TuS Müsen

3. Friedhelm Lang TSV Ründeroth

4. Erich Bauer DJK Jahnschar Mudersbach

Männer M 90

1. Rudi Habicht TVE Dreis-Tiefenbach

Frauen WU 18

1.Bile Marburger TuS Erndtebrück

2. Fiona Lange TuS Erndtebrück

3. Fenja Schaar TuS Erndetrbücl

Frauen W 20

1. Marie Fuchs TSG Helberhausen

2. Lena Weyandt TuS Erndtebrück

3. Ines Walter TuS Erndtebrück

Frauen W 30

1. Christin Seidel TV Gosenbach

Frauen W 40

1. Nicola Ruda VFB Wilden

2. Angeliki Costanti TuS Kaan Marienborn

Frauen W 45

1. Katja Marburger TuS Erndtebrück

2. Claudia Opfer TV Gosenbach

3. Anke Schlüter DJK Jahnschar Mudersbach

4. Marcol Olbrich TuS Dahlbruch

Frauen W 50

1. Carmen Düner TG Friesen Klafeld-Geisweid

2. Silke Franke TSV Aue-Wingeshausen

3. Andrea Werner TuS Erndtebrück

Frauen W 55

1. Diane Seidel TuS Marienborn

Frauen W 60

1. Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen

2.Anne Neus TSG Helberhausen

3. Ingrid Grünter DJK Jahnschar Mudersbach

Frauen W 65

1. Birgit Grisse TV Obersdorf-Rödgen

Frauen W 70

1. Cornelia Dilling TuS ADH Weidenau

2. Brigitte Rothenberg TG Grund

Frauen W 75

1. Karin Knoblauch TuS Kaan Marienborn

2. Karla Meier TuS Kaan Marienborn

3. Inge Uhr VTV Freier Grund

4.Inge Mauten VTV Freier Grund

5. Hildegard Kipping DJK Jahnschar Mudersbach

Frauen W 80

1. Christel Kölschbach DJK Jahnschar Mudersbach

2. Anni-Bärbel David TuS Dahlbruch

3. Brigitte Dickel TuS Kaan Marienborn

Frauen W 85

1. Karin Gaffke TuS Dahlbruch

Mannschaftswertung WU 18

1. TuS Erndtebrück Marburger Lange Schaar

Mannschaftswertung MU18

1. Tus Erndtebrück Knnausch Koch Mews

Mannschaftswertung F 70/75

1. TuS Kaan Marienborn Knoblauch Meier Dickel

Mannschaftswertung M 80/85

1. DJK Jahnschat Mudersbach Blum Tost Merzhäuser Bauer

Mannschaftswertung M 70/75

1. TuSH Weidenau Dilling Süßmann Achenbach

Mannschaftswertung M 50/55

1. TV Kreuztal Waller Stichler Scheffe

2. TV Krombach Giesler Lauterbach Schröder

Wanderpokal für den erfoglreichsten Verein

1. TuS Erndtebrück

2. DJK Jahnschar Mudersbach

3. TV Gosenbach