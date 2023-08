Zigaretten entwendet – Täter flüchtet unerkannt

(wS/ots) Kreuztal 22.08.2023 | Am Montagabend (21.08.2023) hat ein noch unbekannter Täter in einem Supermarkt in der alten Schulstraße in Kreuztal-Buschhütten diverse Packungen Zigaretten gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter gegen kurz nach 19 Uhr zwei Kartons im Bereich der Kasse eingesteckt. Anschließend flüchtete er unerkannt. Kurz darauf stellte ein Mitarbeiter den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei.

Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

– männlich

– 20-30 Jahre alt

– kräftige Statur

– schwarze Nike-Basecap

– schwarze Nike-Jacke

– schwarzer Nike-Rucksack

– graue Jeans

– braune Schuhe

Zeugen, die den Mann möglicherweise auf seiner Flucht beobachtet haben, melden sich bitte mit Hinweisen bei der Kriminalpolizei unter der 02732/909-0.