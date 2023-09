Aktion „Siegener Blütenzauber“ geht in die Herbstrunde

(wS/Si) Siegen 08.09.2023 | Am Stadtfest-Wochenende startete die städtische Umweltabteilung die diesjährige Herbstaktion des „Siegener Blütenzaubers“ und gab hunderte Tütchen mit regionalem Saatgut an Interessierte aus.

Da nun noch Restbestände vorhanden sind, möchte die Umweltabteilung diese gerne den Siegener Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen.

„Das bisher große Interesse zeigt, dass viele Menschen dem Insektensterben nicht tatenlos zusehen wollen. Wer neue Blühflächen ‚zaubert‘, verbessert die Lebensbedingungen für Schmetterlinge, Wildbienen und Co. und erleichtert unseren Insekten so das Überleben“, erklärt Henrik Gebers, Leiter der städtischen Umweltabteilung. „Das auffällige Fehlen von Schmetterlingen in diesem Jahr macht deutlich, dass das auch dringend erforderlich ist!“

Die kostenlosen Saatgutmischungen können an der Pforte des Rathauses in Geisweid abgeholt werden. Die Samen sollten bis Mitte September auf einer offenen, vorbereiteten Bodenfläche

angesät werden, damit die Kräuter noch ausreichend Zeit haben, sich vor dem Winterbeginn zu entwickeln. Die Blüte erfolgt im nächsten Frühjahr und vergrößert dann das Nahrungsangebot

für die heimischen Insekten. Mengen von zehn bis 50 Quadratmeter werden ohne Vorbestellung ausgegeben.

Wer größere Mengen benötigt, wird gebeten, sich vorab per E-Mail an umwelt@siegen.de zu melden.

Foto: Stadt Siegen