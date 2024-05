Kaan-Marienborn feiert am 8. Juni den Kääner Sommer 2024

(wS/fc) Siegen 13.05.2024 | Auch im Jahr 2024 richten der TuS Kaan-Marienborn und der 1.FC Kaan-Marienborn wieder gemeinsam den Kääner Sommer aus. Nach dem Sportfest für die ganze Familie lockt am Samstag, dem 8. Juni, abends die bayrische Rock-Coverband EDELweiss zur Party.

Fußball und Spiel und Spaß für die ganze Familie stehen am 8. Juni ab 12 Uhr mittags ganz oben auf dem Programm. Ab der Mittagszeit spielen die Ortsverein Kaan-Marienborn beim Fußballturnier wieder untereinander den Sieg aus. Parallel laden die BIG Family Games auf der anderen Platzhälfte zu einer Spaß-Olympiade für Groß und Klein ein. Vom Kleinkind bis zu den Großeltern können hier ganze Familien teilnehmen.



Nach der Siegerehrung auf der Bühne des Parkplatzes wird es dann Zeit für stimmungsvolle musikalische Klänge. Die bayrische Rockband EDELweiss entert dann mit ihrem Motto Poppig. Rockig. Bayrisch. Gut. die Bühne. Als Partyband hat sich das Trio in ganz Deutschland einen Namen gemacht. Die Bandbreite erstreckt sich dabei von Helene Fischer über den Zillertaler Hochzeitsmarsch bin hin zu Elvis Presley.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr. Das vereinsübergreifende Moto „Aus Kaan für Kaan“ gilt in diesem Jahr mehr denn je: „Wir freuen uns, dass der CVJM Kaan- Marienborn in diesem Jahr stärker mitwirken möchte und sich auch ein in Kaan ansässiges Unternehmen entschlossen hat, mit einem eigenen Stand vertreten zu sein“, verrät Heike Klein aus dem Orga-Team.

Es ist mittlerweile das dritte Mal, dass TuS und FC, die sich den Sportplatz im Breitenbachtal teilen, das traditionelle Sommerfest wieder aufleben lassen, wie Stefan Jäkel aus dem Orga-Team ausführt.: „Wir sind total froh und dankbar, dass wir in diesem Jahr erneut den Kääner Sommer für den ganzen Ort anbieten können und dabei auch frisches Blut im Organisationsteam begrüßen dürfen. Unser herzlicher Dank gilt den Werbepartnern, ohne die ein solches Ganztags-Event ohne Eintritt gar nicht möglich wäre.“