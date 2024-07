Der Rohbau steht! Gemeindeverwaltung und Investorengemeinschaft laden ein zu Baustellenbier & BBQ

(wS/bu) Neunkirchen 26.07.2024 | Noch vor 15 Monaten war die Ortsmitte eine leere, geebnete Fläche – inzwischen sind dort fünf Wohn- und Geschäftshäuser in die Höhe gewachsen, die schon bald mit Leben gefüllt werden. Eine große begrünte Freifläche mit Sitzgelegenheiten soll zudem die Aufenthaltsqualität im Herzen Neunkirchens erhöhen. Das Geschehen auf dem 7.675 Quadratmeter großen Areal versetzte über Wochen kleine wie große Passanten ins Staunen, mit einer Szenerie aus riesigen Kränen, schwebenden Wand- und Deckenelementen und Bauarbeitern in schwindelnder Höhe. Nun steht der Rohbau, das Richtfest kann gefeiert werden.

Um interessierten Bürgerinnen sowie Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu geben, sich die Wohnungen und Gewerbeflächen anzusehen, veranstaltet die Gemeindeverwaltung in

Kooperation mit der Investorengemeinschaft Heller Grund GmbH am Mittwoch, 14. August, 16 Uhr, erneut das Angebot „Baustellenbier & BBQ“. Seitens der Firma Quast soll in diesem Rahmen über die Baumaßnahme, deren Besonderheiten sowie baulich interessante Details informiert werden. Ein Vertreter der Sparkasse wird auf die Vermarktung der Gewerbeflächen und Wohnungen eingehen, von denen noch einige (wenige) für potentielle Interessenten zur Verfügung stehen. Über den Fortschritt bei der Freiraumplanung, also der Gestaltung des großen Aufenthaltsbereichs, gibt es interessante Infos aus dem Rathaus.

Dann folgt, worauf die beteiligten Akteure seit Baubeginn hingearbeitet haben: Der Richtspruch des Zimmermanns. „Der Zeitpunkt, ein Projekt wie dieses zu realisieren, war zweifellos schwierig. Umso glücklicher waren wir mit jedem Tag, an dem wir den Fortgang der Baumaßnahme miterleben konnten“, freut sich Bürgermeister Marco Schwunk bereits jetzt mit dem Richtfest auf den ersten Teilerfolg. „Schon in einem Jahr werden die ersten Ladenlokale öffnen und die Mieterinnen und Mieter ihre neuen Wohnungen beziehen können“, so der Verwaltungschef.

Wegen des Richtfestes startet „Baustellenbier & BBQ“ am 14. August bereits um 16 Uhr.

Herzlich eingeladen sind zu dem Informationsaustausch insbesondere Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Erwerb oder die Anmeldung einer Fläche in der Immobilie interessieren. Im Anschluss an die Baustellenführung wird das Richtfest gefeiert. Hierzu gibt es für alle am Richtfest Teilnehmenden – dazu zählen alle eingeladenen Handwerker und Projektbeteiligten – Hotdogs satt. Neben dem Foodtruck aus Salchendorf wird der Heimatverein Struthütten die Gäste mit kühlen Getränken versorgen.

Die Akteurinnen und Akteure freuen sich auf angeregte Gespräche und ein gutes Miteinander. Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist begrenzt, eine Anmeldung bis zum 1. August unter info@neunkirchen-siegerland.de unbedingt erforderlich.

Fast fertig: Die Umgestaltung der Ortsmitte hat in den vergangenen Monaten Formen angenommen. Nun laden die beteiligten Akteure zu Baustellenbier und Richtfest ein.