Mazda-Fahrerin weicht Rehen aus und prallt gegen Baum

(wS/ots) Haiger 26.07.2024 | Am Donnerstagabend (25.07.2024) befuhr gegen 20:15 Uhr eine 26-jährige Frau aus Siegen mit ihrem Mazda CX die L3044 aus Richtung Ewersbach kommend in Fahrtrichtung Weidelbach.

Nach ersten Erkenntnissen kam die Siegenerin beim Versuch zwei Rehen auf der Fahrbahn auszuweichen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte die 26-jährige Fahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Beifahrer kam per Rettungswagen zur Abklärung ebenfalls in eine Klinik. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR.

Foto: wirSiegen.de

