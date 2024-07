Ab dem 1. August: VHS Siegen präsentiert neues Jahresprogramm 2024/25

(wS/si) Siegen 26.07.2024 | Mit einer Vielzahl von Kursen und Veranstaltungen startet die Volkshochschule Siegen (VHS) in das neue Jahr 2024/25 – und bietet damit wieder eine breite Palette an Bildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Interessen. Verfügbar ist das neue VHS-Jahresprogramm ab Donnerstag, 1. August.

Wer gerne auf Entdeckungstour geht, findet im Bereich „Gesundheit“ spannende Wanderungen in und um Siegen herum. Passend dazu bietet das Team der VHS in diesem Jahr einen „Komoot-Grundlagenkurs“ an. Mit Hilfe der App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Wander- und Fahrradstrecken zukünftig selbst planen, bestehende Planungen übernehmen oder sich auf den Strecken via Smartphone navigieren lassen.

Bei verschiedenen Führungen können Interessierte im Krematorium etwas über Begräbniskulturen erfahren, hinter die Kulissen von Radio Siegen schauen oder die Abfallentsorgungsanlage Siegen-Fludersbach besichtigen. Außerdem werden erfolgreiche Vortragsreihen wie „Café-Literatur-Zeit“ oder das Online-Angebot „vhs.wissen.live“ auch in diesem Jahr fortgesetzt.

Im Bereich Sprachen wird es neben neuen Angeboten wie Finnisch, Portugiesisch und Türkisch im Herbst einen literarischen Schwerpunkt geben: Die VHS Siegen lädt zu drei interessanten Veranstaltungen in englischer und bei Bedarf auch deutscher Sprache zum Thema „The Female Perspective – English Literature of the 21st Century by Women Authors“ („Die weibliche Perspektive – Englische Literatur des 21. Jahrhunderts von Autorinnen“) mit Werken von zeitgenössischen englischsprachigen Autorinnen ein.

Auch das 800-jährige Stadtjubiläum der Stadt Siegen darf im diesjährigen VHS-Programm nicht fehlen: Verschiedene Kurse mit unterschiedlichen Exponaten zeigen ihren individuellen Blick auf die Stadt. Außerdem findet am Montag, 16. September, ab 18.00 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „VHS meets Siegen800“ in den Räumen der VHS im KrönchenCenter statt.

Das gesamte Angebot der VHS Siegen sowie weitere Infos zum Programm sind ab Donnerstag, 1. August, auf der Homepage www.vhs-stadt-siegen.de erhältlich. Das Programmheft liegt außerdem ab Anfang August an den bekannten Stellen wie dem KrönchenCenter, den Rathäusern in Siegen, Weidenau und Geisweid sowie in Banken, Sparkassen und in der City-Galerie aus. Bei Fragen steht das Team der VHS telefonisch unter 0271 404-3000 zur Verfügung.