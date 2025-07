Jahreshauptversammlung der Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe Siegen e.V. Rückblick, Dank und Ausblick auf die Hospizarbeit in Siegen

(wS/car) Siegen 11.07.2025 | Ende Juni, am 30. Juni 2025, fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe Siegen e.V. in den Räumlichkeiten der Tagespflege St. Martin der Caritas in Siegen-Eiserfeld statt. Vorstandsmitglieder sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende blickten gemeinsam auf das vergangene Jahr zurück und wagten einen Blick nach vorn.

Den Auftakt des Abends bildete ein eindrucksvoller Vortrag von Christina Mertens, der neuen Koordinatorin der Ambulanten Hospizhilfe. Unter dem Titel „Leben im Hospiz“ gab sie persönliche und fachliche Einblicke in die Realität der stationären Hospizarbeit und regte zum Nachdenken und zum Gespräch an.

In ihrem Tätigkeitsbericht stellte Iris Dittmann zentrale Höhepunkte der Jahre 2024 vor. Besondere Erwähnung fanden dabei das 30-jährige Jubiläum des Vereins mit einem Festvortrag von Dr. Jörg Eisentraut zum Thema „Palliative Begleitung von Menschen mit Demenz“, der Ehrenamtstag unter dem

Motto „Das erste Mal… und das letzte Mal“, die Teilnahme am Martins-Markt sowie die vielfältigen Trauerangebote – darunter die Trauerwanderungen, das Trauercafé, die Trauerkombüse, der Gedenkgottesdienst und die Trostweihnacht.

Gerrit Ebener-Greis, die Vorsitzende des Vereins, würdigte das Engagement der ehrenamtlich Mitarbeitenden: „Die Bereitschaft, Sterbenden beizustehen, ist ein Zeichen großer Menschlichkeit – und dieses Zeichen setzen unsere Ehrenamtlichen Tag für Tag“, so Ebener-Greis.

Birgit Boller stellte die finanzielle Entwicklung des Vereins vor. Dank Spenden, Fördergeldern und der Mitgliedsbeiträge konnten alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.

Auch die Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung: Der alte ist auch der neue Vorstand. Christina Pfeifer und Ulla Krombach Stettner wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Abschluss wurde der Blick in die Zukunft gerichtet. Neben der Verstetigung der bestehenden Angebote möchte der Verein seine Öffentlichkeitsarbeit weiter intensivieren, um noch mehr Menschen für die Themen Hospiz, Sterben, Tod und Trauer zu sensibilisieren.

Im Anschluss an die Versammlung nutzten die Gäste bei einem Stück Pizza die Gelegenheit zum Gespräch und zum persönlichen Austausch.