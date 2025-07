Ab Montag: Bau der Mittelinsel am Kreisel Schleifmühlchen in Siegen

(wS/si) Siegen 11.07.2025 | Ab Montag, 14. Juli: Mittelinsel und Fahrbahnteiler für Kreisel Schleifmühlchen

Die Arbeiten am Neubau des Kreisverkehrs Schleifmühlchen gehen weiter voran: Ab Montag, 14. Juli 2025, starten die Bauarbeiten, um die Fahrbahnteiler wie die Mittelinsel mit Hilfe von Klebe-Bordsteinen einzurichten. Die Arbeiten sollen bis zum Ende der Woche (Freitag, 18. Juli) abgeschlossen sein. Im Vergleich zur konventionellen Bauweise können die Fahrbahnteiler so deutlich schneller hergestellt werden.

Dabei kann es immer wieder zu kurzfristigen Verkehrsumleitungen und Änderungen der Verkehrsführung innerhalb des Baufeldes mit kurzen Verkehrsbehinderungen kommen, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung. Der Asphalt-Einbau im Kreisel sowie den Zufahrtsarmen ist bereits abgeschlossen, im August werden noch die Asphaltdeckschichten eingebaut. Auch die Arbeiten an der neuen Bushaltestelle Fludersbach haben begonnen. Die Fahrbahnsanierung der Frankfurter Straße den Lindenberg hoch soll zwischen Ende Juli bis Anfang August erfolgen.

An der Regelung durch die Ampelschaltung sowie an den Umleitungen ändert sich nichts. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, auf die aktuellen Beschilderungen zu achten. Die Arbeiten beschränken sich direkt auf die Zufahrtsbereiche in den zukünftigen Kreisverkehr.

Der Asphalt-Einbau im Kreisel Schleifmühlchen sowie den Abzweigungen ist abgeschlossen. Foto: Stadt Siegen