BISON Recruiting-Bus fährt durch Siegen – Starke Botschaft für den regionalen Arbeitsmarkt

(wS/bi) Siegen 11.07.2025 | Ab sofort fährt ein auffällig gestalteter Linienbus mit der Botschaft „Wir nehmen die Zukunft in die Hand“ durch Siegen.

Mit dieser Initiative startet die BISON Polymers GmbH eine regionale Kampagne zur Fachkräftesicherung und positioniert sich klar als attraktiver Arbeitgeber in der Region.

Der Bus, der in Kooperation mit den Verkehrsbetrieben Westfalen-Süd (VWS) umgesetzt wurde, wird für die Dauer von zwölf Monaten auf verschiedenen Linien im Stadtgebiet unterwegs sein. Im Zentrum der Kampagne steht der Aufruf:

#JetztEinsteigen bei BISON

Arbeitgebermarke auf der Straße

Mit der Buskampagne unterstreicht BISON Polymers den eigenen Anspruch, nicht nur innovativer Hersteller, sondern auch verantwortungsvoller und zukunftsorientierter Arbeitgeber zu sein. Gesucht werden Mitarbeitende in Produktion, Technik und Verwaltung – vom Berufseinsteiger bis zur Fachkraft.

„Wir wollen gezielt Menschen ansprechen, die Verantwortung übernehmen und Zukunft mitgestalten wollen. Der Bus bringt unsere Haltung auf die Straße: Wer etwas bewegen will, ist bei BISON genau richtig.“ – Daniela Gasic-Vetter, Head of Human Resources & Finance, BISON Polymers GmbH

Über BISON Polymers

BISON Polymers ist der erste und einzige Hersteller von Nitril-Einmalhandschuhen in Deutschland. Am Standort Siegen entwickelt und produziert das Unternehmen mit selbst gebauten Maschinen hochwertige Einmalprodukte für Medizin, Industrie und den Consumer-Bereich – regional, nachhaltig und mit europäischer Lieferkette.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie entscheidend Versorgungssicherheit undunabhängige Produktion sind. BISON liefert konkrete Lösungen und schafft gleichzeitig moderne, zukunftssichere Arbeitsplätze in der Region.

Arbeiten bei BISON heißt: Verantwortung übernehmen, Ideen einbringen und Teil eines starken Teams sein. Ob Quereinstieg oder Fachposition – bei BISON zählt nicht der Lebenslauf, sondern der Gestaltungswille. Das Unternehmen bietet Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten und ein Umfeld, in dem Verantwortung gelebt wird.

Mit dem BISON Recruiting-Bus macht das Unternehmen nicht nur auf offene Stellen aufmerksam, sondern sendet ein klares Signal: Die Industrie von morgen braucht Menschen, die heute Verantwortung übernehmen.

Fotos: BISON POLYMERS GMBH