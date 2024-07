Wandern und Schlemmen – Kulinarische Wanderung auf dem Wisent-Pfad

(wS/bb) Bad Berleburg 26.07.2024 | Diese Kombination funktioniert einfach, das harmoniert: Wandern und schlemmen an einem Tag – allein, mit der Familie oder im Freundeskreis. Die bereits fünfte Auflage der Kulinarischen Wanderung des Dorfvereins Aue-Wingeshausen führt am Sonntag, 18. August, von 11 bis 17 Uhr auf dem verkürzten Wisent-Pfad (11 Kilometer) vorbei an acht gastronomischen Stationen. Mit dabei sind die Lokalitäten an der Strecke des zertifizierten Wanderweges sowie weitere Stände von regionalen Anbietern.

„Es lohnt sich auf jeden Fall, ein Genuss für Körper, Geist und Seele. Wir freuen uns auf euch und haben in die Vorbereitung seit einem halben Jahr jede Menge Herzblut und Arbeit investiert“, sagt Organisations-Chef Jörg Sonneborn. Allein der Wisent-Pfad ist die Reise nach Wingeshausen wert: Der vielfach prämierte Wanderweg verbindet die Ortschaft Wingeshausen mit der Wisent-Wildnis, dem touristischen Arm des europaweit beachteten Artenschutzprojektes. Der Wisent-Pfad ist ebenfalls ein Projekt des Dorfvereins.

Jörg Sonneborn dankt bereits im Vorfeld „allen Helferinnen und Helfern, die die Veranstaltung überhaupt erst möglich machen“. Auch die Behörden hätten in den Genehmigungsverfahren wichtige Unterstützung geleistet. Das Bonbon für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Es wird wiederum kein Eintritt erhoben, auch die Parkplätze am Sonnenhof, am Sportplatz, am Forellenhof und an der Wisent-Hütte sind kostenfrei. Überall dort ist auch der Einstieg in die Strecke möglich, ebenso wie in der Dorfmitte.

Nicht zu vergessen: Wer nicht die komplette 11-Kilometer-Schleife wandern will, kann sich auch auf Teilabschnitte beschränken. Die Kulinarische Wanderung ist in beide Richtungen zu bewältigen. Jörg Sonneborn: „Wir möchten die größtmögliche Flexibilität anbieten, damit alle ihren Wander-Sonntag so gestalten können, wie sie wollen.“

Die Gastronomen und weitere regionale Anbieter legen sich in Sachen kulinarische Versorgung mächtig ins Zeug. Wildspezialitäten-Burger, Omas Eintopf, Flammlachs – das sind nur Auszüge aus einer abwechslungsreichen Speisekarte.

An allen acht gastronomischen Stationen werden nicht-alkoholische und alkoholische Getränke angeboten. Natürlich dürfen auch vegetarische Gerichte nicht fehlen, so dass alle Gäste auf ihre Kosten kommen. Wer die Veranstaltung bereits kennt, der freut sich auf das traditionelle „Open End“ nach dem offiziellen Zielschluss auf der Wanderstrecke.

Noch etwas zum Thema Service: Toilettenwagen stehen in der Wingeshäuser Ortsmitte und in der Ihrige bereit. Wer mit der Bahn anreisen möchte, hat ebenfalls die Gelegenheit dazu: Der Zug hält am Bahnhof in Aue – von dort aus geht zu Fuß weiter in Richtung Wisent-Pfad. Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf der Vereinsseite: www.aue-wingeshausen.de



