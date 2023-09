Polizei sucht Graffitisprayer nach Sachbeschädigung an Oberfischbacher Grundschule

(wS/ots) Freudenberg 06.09.2023 | An der Oberfischbacher Grundschule (Am Kaltland) haben ein oder mehrere unbekannte Graffitisprayer ihr Unwesen getrieben.

In der Zeit von Freitag, den 01. September 2023 (16:00 Uhr) und Montag, den 04. September 2023 (07:00 Uhr) wurden am Eingang zur Turnhalle sowie großflächig am Schulgebäude mehrere Graffitis gesprüht. Hierzu nutzten die Täter blaue, weiße, schwarze und lila Farbe.

Die Kriminalpolizei (KK 4) hat die Sachbearbeitung aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Graffitis am Gebäude der Grundschule in Oberfischbach

Foto: ots