Mediale Wehrkirche in Würgendorf erhält Insektenhotel

(wS/wn) Wilnsdorf 30.10.2023 | Schon von der Straße aus ist es zu sehen: Das neue Insektenhotel auf der Wiese vor der Wehrkirche bereichert nun auf ökologische Weise die aus dem 13. Jahrhundert stammende Kirche im Ortskern von Würgendorf.

Möglich gemacht hat dies Westenergie-Mitarbeiter Jörg Furchtmann, der von seinem Arbeitgeber einen Zuschuss von 600€ über die Initiative „Westnergie aktiv vor Ort“ für das Insektenhotel und die Elektrik der Außenanlage erhielt.

Die Idee zu diesem ökologischen Projekt hatte Gerlinde Diehlmann, die aus ihrem Haus einen direkten Blick zur Wehrkirchen hat und sich als Patin für das Insektenhotel engagiert. „Ich sprach Jörg Furchtmann in seiner Funktion als Presbyter der Kirchengemeinde an. Da er auch Mitglied des Heimatvereins ist, konnte so ein tolles gemeinsames Projekt zwischen Kirchengemeinde, Heimatverein und Westenergie umgesetzt werden“, berichtet Gerlinde Diehlmann.

„Gemeinsam mit den Mitgliedern des Heimatvereins setzten wir das Projekt an zwei Samstagen um. Zur Installation des 130kg schweren Insektenhotels wurden zwei Fundamentpfosten errichtet und das Hotel montiert. Danke an alle Helferinnen und Helfer sowie meinem Arbeitgeber für dieses schöne Projekt. Es ist ein tolles Beispiel für das gute Zusammenspiel von verschieden Akteuren, denen das Dorf am Herzen liegt“ bedankt sich Jörg Furchtmann.

Das Hotel bietet aber nicht nur Insekten einen idealen Unterschlupf für den Winter sondern reiht sich auch ideal in das Konzept der Wehrkirche ein, die 2022 zu einem medialen Ort unter dem Motto „Komm und entdecke“ ausgebaut wurde. So können Besucherinnen und Besucher im Innenraum der Kirche am Steuerpult über den Touchscreen verschiedene Kategorien auswählen. Über eine Audioeinheit erfolgt die Wiedergabe mit Andachten, Besinnlichem, Unterstützendes für schwierigen Lebenssituation oder auch fröhliche Musikstücke. Im Hintergrund sorgen gut abgestimmte Lichteffekte für eine visuelle Untermalung. Neben Besuchern nutzen auch Kindertagesstätten und Schulen die Kirche sowohl als Informations- als auch als spirituellen Ort mit altersgerechten Inhalten. Ziel ist es, Gläubigen ein alternatives Angebot zu den regulären Andachten zu machen. Darüber hinaus soll das denkmalgeschützte Gebäude weiter aufgewertet werden. Damit bietet das Insektenhotel eine weitere Station zum Entdecken.

Seit 2005 fördert Westenergie das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Heimat und übernimmt die Kosten für Baumaterialien von bis zu 2.000€. Durch die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ konnten so bereits über 11.000 Projekt aus den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.



Jörg Furchtmann gemeinsam mit den Helfern des Heimatvereins