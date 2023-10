Rathaus Bad Laasphe – Unbekannter Täter zertrümmerte Eingangstür – Polizei ermittelt

(wS/bl) Bad Laasphe 17.10.2023 | Am gestrigen Abend (16.10.2023) wurde das Rathaus der Stadtverwaltung Bad Laasphe Ziel einer Steinewerfer-Attacke.

Ein unbekannter Täter warf mehrere Steine auf das Rathaus und zertrümmerte damit ein Bürofenster und die äußere von beiden Eingangstüren.

Die Polizei war kurz nach der Tat zur Stelle, konnte den Täter aber nicht mehr auf der Flucht erwischen. Es wird nun in alle Richtungen ermittelt.

Hausmeister trafen unverzüglich die nötigen provisorischen Sicherungsvorkehrungen, sodass Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am morgigen Tag die nötigen Absperrungen vorfinden und das Rathaus sicher über einen provisorischen Eingang an einer anderen Seite des Hauses erreichen können.

Die Stadtverwaltung informiert erneut, sobald es in der Sache neue Erkenntnisse gibt.