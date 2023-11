20 Pflegeschüler feiern am Pflegebildungszentrum (PBZ) ihr Examen

(wS/dia) Siegen 03.11.2023 | Optimal gerüstet für den Start in die Berufswelt sind 20 Pflegefachfrauen und -männer, die am Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen erfolgreich ihr Examen gemeistert haben. Schick gekleidet und begleitet von Familie und Freunden, kamen die Absolventen mit Lehrern und beruflichen Wegbegleitern bei einer Feierstunde in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen zusammen.

Drei Jahre mit 65 Schulbank-Wochen und mehr als 2500 praktischen Stunden liegen hinter den Absolventen des Kurses 139 B, die im November 2020 am PBZ ihre Ausbildung begonnen hatten. Der Buchstabe „B“ in der Bezeichnung bedeutet, dass aufgrund der hohen Bewerber-Nachfrage erstmals drei statt zwei Kurse in einem Jahrgang an der Virchowstraße an den Start gegangen waren. Das freute Kursleiterin Andrea Wolf, die in ihrem Grußwort den Fleiß ihrer Schülerinnen und Schüler hervorhob: „Bleiben Sie auch weiterhin so aufgeschlossen und neugierig. Es ist toll zu sehen, wie Sie in den drei Jahren immer mehr an Selbstbewusstsein gewonnen haben.“ Ihren Worten schloss sich Klinikum-Verwaltungsdirektor Jan Meyer an. Ihn freute es besonders, dass 19 der 20 frisch Examinierten dem Klinikum an den beiden Standorten in Siegen (Jung-Stilling) und Freudenberg (Bethesda) auch weiterhin treu bleiben. Meyer: „Wir sind stolz auf Ihre sehr guten und guten Prüfungsergebnisse sowie auch auf die pflegerischen Teams, die Sie auf dem Weg begleitet haben.“ Glückwünsche gab es zudem von Pflegedirektor Sascha Frank: „Ihr Ziel schien Ihnen bestimmt das eine oder andere Mal unerreichbar. Doch nun sind Sie dort, wo Sie hinwollten – und wir öffnen Ihnen die Tür für das, was Sie beruflich noch erreichen möchten.“ Gute Wünsche für die Zukunft gab es für die Absolventen auch von Daniel Schuhmacher von der Mitarbeitervertretung. Den offiziellen Teil der Feststunde schloss Krankenhausseelsorgerin Pfarrerin Bärbel Knecht ab, die in ihrer Andacht über Wege zum Glück sprach und dazu einen Teil aus der Bergpredigt Jesu las: „Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.“ Musikalisch begleitet wurde die Examensfeier von Joel Grümbel am Klavier.

Das staatliche Examen bestand aus einer praktischen, drei schriftlichen und drei mündlichen Prüfungen. Im kommenden Jahr starten die Ausbildungskurse zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann am 1. März und am 1. September. Interessierte können sich ab sofort im Sekretariat bei Anja Frevel melden unter Telefon 0271 333 6481.

Das Examen bestanden haben: Yasemin Achtruth (Kirchen), Awaz Assad (Siegen), Nujin Atug (Siegen), Jessica Calia (Siegen), Laura Catania (Kreuztal), Merve Dogan (Neunkirchen), Ada Eiteneuer (Reichshof), Beatrice Flender (Siegen), Lina Frankfurt (Siegen), Gabi Geweiler (Kreuztal), Michel Goldscheider (Siegen), Alaa Haj Ahmad (Siegen), Jasmin Khalil (Siegen), Tom Koke (Siegen), Elisa Quast (Friesenhagen), Carina Spitzer (Siegen), Rebecca Thume (Hilchenbach), Julia Winkel (Freudenberg), Hakan Yesilöz (Siegen) vom Kooperationspartner Vamed Klinik in Bad Berleburg sowie Celina-Isabella Zghal (Siegen).



20 Auszubildende des Pflegebildungszentrums der Diakonie in Südwestfalen haben ihr Examen zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann bestanden. 19 der Absolventen bleiben dem Diakonie Klinikum auch in Zukunft treu. Kursleiterin Andrea Wolf (rechts) gratulierte zum Erfolg.