Aktuelle News aus Hilchenbach vom 30.11.2023

Spielenachmittage in der Stadtbücherei

Am Dienstag, 5. Dezember, findet erneut der monatliche Spielenachmittag in der Stadtbücherei in

der Wilhelmsburg statt.

In der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr können wieder die altbekannten Spiele „Memory“, „Rummikub“

oder „Mensch ärger dich nicht“ gespielt und neue Spiele ausprobiert werden. „Hier ist für alle etwas

dabei. Alte sowie neue Gesichter sind herzlich willkommen!“, lädt Büchereileiterin Leonie Hartmann

in die Stadtbücherei ein.

Der übernächste Spielenachmittag findet am 2. Januar statt.

Das Büchereiteam freut sich auf viele kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr,

mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 10:00 bis

12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

Vorlesestunde in der Bücherei: Weihnachten bei den Olchis!

Am Freitag, 8. Dezember, ab 16:00 Uhr wird es richtig weihnachtlich in der Stadtbücherei

Hilchenbach: Die Vorlesepatin Manuela Brüne liest aus dem Buch „Die Olchis feiern Weihnachten“.

Kinder ab sechs Jahren sind herzlich eingeladen, die spannenden Geschichten der wilden grünen

Großfamilie mitzuerleben. Eine vorweihnachtliche Bastelei im Olchi-Style darf natürlich nicht fehlen.

Weihnachtliche Vorfreude in der Bücherei: Stöberei im Advent

„Höchste Zeit, die staubigen Winter- und Weihnachtskisten aus dem Schrank zu holen. Ach, wie

haben wir es doch vermisst: ‚Lustig, lustig, trallalala, bald ist Nikolausabend da …‘. Wir erwischen

uns summend beim Auspacken der Kisten und staunen doch wieder wie jedes Jahr: Die Vorfreude

auf die Adventszeit lässt sich einfach nicht verstecken“, freut sich die Leiterin der Stadtbücherei

Hilchenbach Leonie Hartmann.

„Tatsächlich sind aber auch alle unsere Kindheitshelden wieder mit dabei: Pippi Langstrumpf, Hexe

Lilli, Connie sowie Pettersson und Findus sind schon im Weihnachtswinterfieber und wollen auch

aus dem Karton. Da wollen wir sie mal nicht warten lassen. An unserer roten Wand ist schließlich

Platz für alle“, lädt Leonie Hartmann zu einem Besuch in die Stadtbücherei ein.

