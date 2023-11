Einbruch in Kindertagesstätte in Siegen-Eiserfeld

(wS/ots) Siegen 24.11.2023 | Zwischen Mittwochnachmittag (22.11.2023) und Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in einer Kindertagesstätte in der

Hengsbachstraße in Siegen-Eiserfeld eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür auf und durchwühlten ein Büro. Dabei entwendeten sie Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.