Hoher Sachschaden nach Busunfall auf der Sandstraße in Siegen

(wS/red) Siegen 22.11.2023 | Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr kam es in Siegen zu einem Busunfall. Ein Busfahrer, der mit seinem Bus von Weidenau kommend in Richtung Siegen unterwegs war, kam auf der Sandstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem massiven Laternenpfahl.

Da zunächst nicht klar war, wie viele Fahrgäste im Bus waren und ob es mehrere Verletzte gab, eilten Polizei, Feuerwehr und mehrere Rettungswagen mit Sirene und Blaulicht zur Unfallstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass glücklicherweise keine Fahrgäste verletzt waren. Der Busfahrer hingegen benötigte umgehend notärztliche Hilfe. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache des Unfalls ist noch nicht abschließend geklärt. Ein internistischer Notfall kann durchaus als Unfallursache in Betracht kommen.

Die Fahrspur in Fahrtrichtung Weidenau-Siegen musste etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden am Bus ist beträchtlich. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 60.000 Euro und ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de