Luftwaffenstandort und Gemeinde unterstützen die Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

(wS/bw) Erndtebrück 07.11.2023 | . Aktuell sind wieder die Soldatinnen und Soldaten des Luftwaffenstandortes Erndtebrück für die Haus- und Straßensammlung des „Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.“ unterwegs. In gewohnter Manier sind auch der Bürgermeister der Edergemeinde, Henning Gronau sowie der stellvertretende Standortälteste des Luftwaffenstandortes Erndtebrück, Oberstleutnant Dirk Egger mit an Bord. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Mühlenweg sammelten sie selbst für die Arbeit gegen das Vergessen.

Generationsübergreifende Solidarität

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. widmet sich im Kern der Aufgabe, die Gräber der im Krieg gefallenen deutschen Soldaten und Zivilisten im Ausland zu erhalten und zu pflegen.Diese Gräber dienen als Mahnmal, erinnern an die Geschichte und an die Opfer von Krieg und Gewalt.Auch die eigene Jungendarbeit des Volksbunds sorgt dafür, eben diese Erinnerung zu erhalten.

„Gerade die aktuellen Geschehnisse in der Welt zeigen und verdeutlichen uns die Schrecken von Krieg und Gewaltund daher ist es umso wichtiger diese Arbeit zu unterstützen“, betont der aktuelle Standortälteste.

Wie präsent dieses Thema in der Bevölkerung ist, zeigt die ungebrochene Bereitschaft, den Volksbund zu unterstützen. Generationsübergreifend hohe Spendenbereitschaft und Solidarität. Für den Bürgermeister Henning Gronau und den stellvertretenden Standortältesten, Oberstleutnant Dirk Egger daher auch ein Grund die Aktion weiterhin und traditionell zu unterstützen: „Eine Herzensangelegenheit für mich, die einem guten Zweck dientund meine uneingeschränkteUnterstützung erfährt“, so der Standortälteste.

Noch bis zum 23. November sind die Soldatinnen und Soldaten der Erndtebrücker Hachenberg-Kaserne In Bad Laasphe, Bad Berleburg und Erndtebrück unterwegs, um Spenden für die Arbeit des Volksbunds zu sammeln.

Oberstleutnant Dirk Egger, Standortältester Erndtebrück, Bürgermeister Henning Gronau und Stabsfeldwebel

Erhard Lauber, Geschäftsführer des Volksbundes in Siegen- Wittgenstein (v.l.), griffen zum Start der Sammlung persönlich zur Spendenbüchse