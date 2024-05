Geschichten, die berühren: Lesung mit Roswitha Jerusel im Beratungszentrum ‚Hörst du mich?

(wS/ca) Siegen 06.05.2024 | Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. lädt herzlich zu einer besonderen Lesung mit Roswitha Jerusel ein. Die Veranstaltung findet am 24. Mai 2024 um 17:00 Uhr in einer Jurte auf dem Hof Heinbach, In der Heinbach 2, 57072 Siegen, statt.

Die Siegenerin Roswitha Jerusel wird an diesem besonderen Abend Auszüge aus ihrem Buch „Weil jeder Atemzug ein Wunder ist“ vorlesen. Das Werk gibt Einblicke in ihre persönliche Geschichte und ihren Umgang mit der Diagnose Lungenfibrose und der anschließenden Lungentransplantation.

Die Autorin ist eng mit dem Beratungszentrum „Hörst du mich?“ verbunden, wo sie während ihrer schweren Erkrankung Unterstützung für sich und ihre Familie, insbesondere aber für ihre zwei Kinder, erhielt.

Die Lesung gibt einen bewegenden Einblick in das Leben einer Frau, die sich trotz schwerwiegender lebensbedrohlicher Erkrankung nicht unterkriegen lässt. Musikalisch begleitet wird die Lesung von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Beratungszentrums.

„Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen zu teilen. Ich freue mich darauf, mein Buch vorzustellen und Menschen zu inspirieren, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen“, sagt Roswitha Jerusel.

Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums, äußert sich ebenfalls dazu: „Die Geschichte von Frau Jerusel berührt tief im Herzen. Ihre Kraft, ihr Mut und ihre Entschlossenheit sind bewundernswert. Ich bin dankbar, dass wir uns auf diesem Wege noch einmal wiedersehen dürfen.“

Die Lesung ist an diesem Abend kostenlos, jedoch sind Spenden herzlich willkommen. Alle Spenden gehen zu 100 % an das Beratungszentrum und unterstützen die Arbeit mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen, deren Eltern lebensbedrohlich erkranken oder versterben.

Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ lädt alle Interessierten herzlich ein, an dieser besonderen Lesung teilzunehmen. Um Anmeldung bis zum 17. Mai 2024 wird gebeten, entweder telefonisch unter 0271 236 02 68 oder per E-Mail an hoerstdumich@caritas-siegen.de.