Trainerfortbildung in der Kreissporthalle

(wS/ak) Siegen 02.11.2023 | Die Kreissporthalle in Siegen war erstmalig Standort einer leichtathletischen Trainerfortbildung für den Raum Südwestfalen. Bei der von Regina Freund organisierten Veranstaltung herrschte großer Andrang. 40 Trainer*innen aus dem Kreisgebiet und darüber hinaus sind der Einladung gefolgt. Im Mittelpunkt stand die U8-U12. „Die große Nachfrage an dieser Fortbildung zeigt wie groß der Bedarf in diesem Altersbereich ist. Ich bin positiv überrascht über diese breite Resonanz“, erzählt die FLVW-Stützpunkttrainerin für die U14. Zusammen mit den Referent*innen André Kahrweg (FLVW-Stützpunkttrainer ab U16), Jens Marburger (TuS Erndtebrück) und Maren Lorsbach (LAG Siegen) hat Regina Freund ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Im Mittelpunkt stand die Vielseitigkeit im Training. Jens Marburger vermittelte Altersgerechte Inhalte zum Komplex des Turnens, Maren Lorsbach übernahm eine Station zu „kleinen Spielen“ und André Kahrweg gab den Trainer*innen einige Ideen zur Verbesserung der Rhythmisierung und der Vorbereitung auf das Hürdenlaufen an die Hand.

„Es hat total viel Spaß gemacht mit den Kolleg*innen in den Austausch zu gehen und Erfahrungen zu besprechen. Ich denke davon profitieren wir am Ende alle“, berichtet der Trainer der LG Kindelsberg Kreuztal.

Sehr positiv aufgenommen wurde zudem, dass es sehr viele Nachwuchstrainerinnen in diesem Altersbereich gibt. „Ich hoffe, dass einige Mädels auch den Mut und die Lust haben in den höheren Altersklassen zu arbeiten. Wir brauchen insgesamt mehr Frauen im Trainersystem“, sagt Kahrweg.