Firma Rink aus Kreuztal spendet 2.000 Euro an das Ev. Hospiz Siegerland

(wS/dia) Siegen – Kreuztal 29.12.2023 | Das Ev. Hospiz Siegerland freut sich über eine Spende von 2000 Euro. Die Unterstützung kommt von der Firma Rink aus Kreuztal-Littfeld, ein familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation, das wirtschaftliche Maschinen rund um den Verschluss für Getränkeproduzenten herstellt. Die Firma Rink beschäftigt fast 30 Mitarbeiter und verkauft ihre Maschinen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Beim Besuch im Hospiz überreichten Geschäftsführer Dr. Michael Bäcker und seine Frau Georgia Bäcker den Spendenscheck an Einrichtungsleiter Burkhard Kölsch.

Seit einigen Jahren ist es bei dem familiengeführten Unternehmen gute Gepflogenheit, vor Weihnachten auf kostspielige Werbepräsente für Kunden zu verzichten und das Geld stattdessen für karitative Zwecke zu spenden. Hinter der Spende steckt nicht nur der Wunsch, eine lokale Einrichtung zu unterstützen, sondern vor allem eine persönliche Betroffenheit. So musste die Firma Rink in diesem Jahr Abschied von einer geschätzten und langjährigen Mitarbeiterin nehmen, die nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren verstorben ist. „Sie war 43 Jahre bei der Firma Rink tätig, hat mit 16 Jahren ihre Ausbildung bei uns begonnen“, erzählt Dr. Michael Bäcker. Die letzten zwei Wochen ihres Lebens verbrachte sie im Hospiz, wo das Ehepaar sie auch besuchte. „Wir sind tief beeindruckt von der Art und Weise, wie liebevoll hier mit den Sterbenden umgegangen wird“, lobt Bäcker. „Unsere Mitarbeiterin war hier in den besten Händen“, sagt er weiter.

Burkhard Kölsch bedankte sich im Namen der Hospizgäste und des Trägers, der Diakonie in Südwestfalen. Der Betrag soll in die Inneneinrichtung des Hauses fließen. „Wir müssen im nächsten Jahr in allen Zimmern die Betten und Nachttische austauschen. Das ist eine Investition von etwa 50.000 Euro, daher sind wir über jede Spende sehr dankbar.“

Beeindruckt und dankbar von der Betreuung unheilbar kranker Menschen an ihrem Lebensende, spendeten (von rechts) Dr. Michael Bäcker und Georgia Bäcker von der Firma Rink aus Kreuztal 2000 Euro an das Ev. Hospiz Siegerland und überreichten Einrichtungsleiter Burkhard Kölsch einen Scheck.

