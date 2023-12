THW-Jahresabschluß 2023 und Verleihung der Einsatzmedaille „Fluthilfe 2021“

(wS/thw) Siegen 19.12.2023 | Am Samstag, 09. Dezember 2023, wurden 89 Einsatzkräfte des THW Ortsverbands Siegen mit der Einsatzmedaille „Fluthilfe 2021“ ausgezeichnet. Im Beisein von Volkmar Klein (MdB), Jens Kamieth (MdL) und Bürgermeister Steffen Mues überreichte Johannes Feiter (THW Regionalstelle Olpe/Drolshagen) diese Auszeichnung des Bundes im Rahmen der diesjährigen Jahresabschlussveranstaltung des Siegener THW in der festlich geschmückten Fahrzeughalle des Ortsverbands.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung, die intern traditionell „Meckerstunde“ genannt wird, war der eigentliche Höhepunkt auf der Tagesordnung verzeichnet, die Verleihung der Einsatzmedaille „Fluthilfe 2021“. Im Sommer 2021, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, zog Tief Bernd über Süd- und Westdeutschland. Die starken Regenfälle und das daraus resultierende Hochwasser richteten schwere Schäden an. Besonders getroffen hatte es Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Damals waren insgesamt 89 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) Ortsverband Siegen über rund 12 Wochen im Einsatz, um die Folgen des Hochwassers zu beseitigen. Sie leisteten dabei mehr als 20250 ehrenamtliche Einsatzstunden, um den Menschen in der betroffenen Region zu helfen. Im Nachgang zu diesem Ereignis hat die Bundesregierung die Einsatzmedaille „Fluthilfe 2021“ gestiftet, die jetzt feierlich an die damals eingesetzten Kräfte übergeben wurde.

Zuvor betonten sowohl der Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen, Steffen Mues, als auch Volkmar Klein (MdB) in ihren Grußworten die Bedeutung der ehrenamtlichen Hilfe in der damaligen Katastrophe und bedankten sich ausdrücklich bei den Siegener Einsatzkräften für ihr herausragendes Engagement. Die eigentliche Verleihung der Einsatzmedaille nahm danach Johannes Felder, Leiter der THW-Regionalstelle Olpe/Drolshagen, vor. Ausgezeichnet wurden:

Thomas Baum, Bastian Baumblüth, Kevin Becker, Markus Becker, Susanne Becker, Fabian Maximilian Bell, Loris Böhnke, Christian Brand, Hendrik Brandenburger, Jonathan Brandenburger, Kevin Brandt, Joachim Buschhaus, Miriam Dell, Patrick Dell, Nora Ezzine, Marco Färber, Tim Lukas Friedriszik, Tobias Gail, Thomas Glinka, Ronja Gottschling, Walter Groos, Uwe Grüdelbach, Markus Haastert, Christina Hafer, Niklas Hees, Stephan David Heimann, Marc Hentschel, Karsten Hiekmann, Michael Hilgers, Georg Manfred Hörntlein, Lukas Hofheinz, Kirsten Melanie Jost, Christian Junker, Guido Michael Junker, Stefanie Junker, Guido Kaufmann, Oliver Kersting, Ulrich Kersting, Henrik Keßler, Tobias Klaus, Lukas Knaup, Florian Knipp, Marius Krupp, Pavel Kulakov, Lea Philline Lehmann, Benjamin Leicht, Dennis Marschall, Frank Thomas Mockenhaupt, Fred Müller, Pit Müller, Nils Münter, Steven Nagel, Axel Nau, Jens Volker Nehring-Dzimalle, Pascal Neuburger, Markus Obecny, Christos Papadakis, Gabriele Philipp, Michael Philipp, Ralf Pithan, Heiko Andreas Rösner, Jens Roschetzki, Matthias Rosenthal, Annika Rouse, Nico Rüttershoff, Andreas Karl Schmidt, Lea Damaris Schmidt, Alexander Schmitt, Walter Schneider, Marius Scholze, Jan Lukas Schragner, Jens Oliver Schragner, Stefan Schulte, Reiner Senner, Christian Sting, Jonas Stötzel, Philipp Stötzel, Miles Teutemann, Daniel Trapp, Mirko Ullrich, Peter Vitt, Fabian Weis, Thomas Wied, Tim Philipp Wingenroth, Jochen Wurmbach, Ralf Rudolf Zaharanski, Kai Zimmermann und Eckehard Zöllner.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden darüber hinaus zahlreiche Helferinnen und Helfer für ihre langjährige Mitgliedschaft im THW mit einer Jahresurkunde geehrt. Darunter waren drei Geehrte, die seit 50 Jahren im THW Siegen engagiert sind: Walter Groos, Uwe Grüdelbach und Monika Jakob.

Die übrigen Jahresurkunden erhielten für:

10 Jahre: Markus Stahl, Sara Zimmermann, Niklas hees, Peter Vitt, Andre Purpart, Marc Hentschel, Lea Lehmann

20 Jahre: Nils Münter, Christian Winkel, Markus Becker, Jonathan Brandenburger

25 Jahre: Jens-Volker Nehring-Dzimalle

40 Jahre: Fred Müller, Achim Neuburger

Als THW-interne Auszeichnung wurden anschliessend das THW-Helferzeichen in Gold an Fabian Bell, Nico Rüttershoff, Pascal Neuburger, Eckehard Zöllner, Jonas Stötzel, Dennis Marschall, Tim Philipp Wingenroth und Sarah Dümmel verliehen. Das THW-Helferzeichen in Gold mit Kranz erhielten Nora Ezzine und Kevin Becker.

Die Jugendgruppe des THW Siegen vergab selbst auch eine Auszeichnung an drei Siegener Helfer. Diese hatten sich im Laufe des Jahres besonders im Rahmen von Mehrtagesveranstaltungen der Jugend engagiert und deren Organisation und Durchführung begleitet.

Abgerundet wurde die diesjährige Meckerstunde wie in jedem Jahr durch einen umfangreichen Jahresbericht des Siegener Ortsbeauftragten, Reiner Senner. Neben der Beschaffung von weiterer Ausstattung hob er besonders den Start einer erneuten Grundausbildungsgruppe mit 10 Helferanwärtern und die bis zum Tag der Veranstaltung bereits geleisteten 35000 Dienststunden in 2023 hervor.

Im Anschluss gab es dann für die teilnehmenden 141 Helferinnen und Helfer und deren Angehörige noch ein leckeres, von der eigenen Logistik-Verpflegung zubereitetes Weihnachtsessen, bevor die „Meckerstunde“ mit einem gemütlichen Beisammensein endete.



Bericht & Fotos: THW Siegen, Joachim Buschhaus