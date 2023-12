L562: Engpass wegen Ampelreparatur in Siegen am Sonntag

(wS/str) Siegen 14.12.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen lässt am Sonntag (17.12.) eine beschädigte Ampel an der Freudenberger Straße (L562) in Siegen austauschen. Die Ampel befindet sich an der Kreuzung von HTS-Abfahrt/Freudenberger Straße vor dem Wellersbergtunnel. Für die Arbeiten wird die Linksabbiegespur von der HTS aus Kreuztal kommend in Fahrtrichtung Stadtzentrum in der Mittagszeit für rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wird durch den Wellersbergtunnel geführt.

