LKW-Panne sorgt für große Verkehrsbehinderungen auf der B508 in Kredenbach

(wS/red) Kreuztal 04.12.2023 | Aktuell (16:00 Uhr) kommt es auf der Marburger Straße (B508) in Kredenbach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, verursacht durch eine LKW-Panne in Höhe des Kredenbacher Einkaufszentrums.

Ein Lastwagen erlitt unerwartet eine Panne, was dazu führte, dass die Fahrbahn von Kredenbach kommend in Richtung Kreuztal gesperrt werden musste. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und leitet den Verkehr einspurig an der Pannenstelle vorbei.

Die Sperrung hat nicht nur direkte Auswirkungen auf die Marburger Straße, sondern führt auch in den umliegenden Seitenstraßen zu erheblichem Verkehrsaufkommen. Autofahrer werden gebeten, alternative Routen in Erwägung zu ziehen oder ihre Fahrt zu verschieben, um zusätzliche Verzögerungen zu vermeiden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de