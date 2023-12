Prallgefülltes Schulungspaket für 2024 – Siegen-Wittgenstein stellt neues Aus- und Fortbildungsprogramm vor

(wS/si) Siegen 19.12.2023 | Das neue Aus- und Fortbildungsprogramm des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein ist fertig und bietet für das Jahr 2024 wieder eine Fülle an Qualifizierungsmaßnahmen rund um den Sport. 60 Seiten stark ist das neue Heft, das Vorsitzender Falk Heinrichs und sein Team jetzt in der Geschäftsstelle im Kulturhaus Lÿz vorstellten. “Angefangen von der Ausbildung zum Sporthelfer bis hin zum Vereinsmanager ist für jeden etwas dabei, der sich im gemeinwohlorientierten Sport engagieren möchte”, so Heinrichs.

Los geht’s bereits Anfang Februar mit der Sporthelfer-Ausbildung in Bad Laasphe sowie der ersten inklusiven Übungsleiter-C-Ausbildung in Siegen. Wer eine Übungsleiter-Lizenz erwerben möchte, hat im kommenden Jahr gleich dreimal dazu Gelegenheit, wobei auch der heimische KSB die Zeichen der Zeit erkannt hat und mit Online-Lernphasen und unterschiedlichen Terminmodellen für größtmögliche Flexibilität in der Ausbildung sorgt. Wer seine Lizenz verlängern möchte, hat eine große Bandbreite zur Auswahl – angefangen von “Erste Hilfe im Sport” über Erlebnispädagogik, Aquafitness, funktionellem Training bis hin zum Mobility-Training ist für jeden Geschmack etwas dabei. Erstmals findet zudem im Sommer ein Lehrgang “SUP-Yoga und SUP-Fitness” auf der Bigge statt. Und wer eine Rückmeldung zur eigenen Praxis als Übungsleiterin oder Übungsleiter haben möchte, sollte sich die “Trainerschmiede 2024” im April schon jetzt vormerken.

Auch auf der zweiten Lizenzstufe stehen eine Reihe von Fortbildungsmöglichkeiten zur Auswahl. Neuroathletik ist dabei ebenso neu wie “Aquafitness und Wassergymnastik” oder “Yoga im Rehasport”. Wer Lust hat, Nordic Walking in seinem Verein anzubieten, kann im Juli zur Fortbildung mit auf den Rothaarsteig gehen.

Speziell an Kinder aus dem Kita- und Grundschulbereich richtet sich das Programm im Bereich Bewegungsförderung. Hier sind im kommenden Jahr unter anderem “Toben und

entspannen” sowie erstmals auch “Kinderyoga für Drei- bis Neunjährige” im Angebot.

In Sachen Vereinsmanagement wollen die fünf südwestfälischen Kreissportbünde künftig eng zusammenarbeiten und eine gemeinsame Vereinsmanager-C-Ausbildung anbieten. Aktuelle Themen wie Sponsoring, Versicherungsfragen oder Neues aus dem Vereinsrecht werden zudem im bekannten “Kurz-und-gut”-Format online besprochen. Im Rahmen der “Woche des

Bürgerschaftlichen Engagements” finden im September zudem an sechs Abenden insgesamt zehn Online-Infoabende für Vereinsführungskräfte statt.

Dem Thema “Prävention sexualisierter und interpersoneller Gewalt” trägt der Kreissportbund gleich mit mehreren Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten Rechnung. Gleiches gilt

für die Themen Integration und Inklusion, die Dank der Förderung durch Bund und Land sogar größtenteils kostenlos angeboten werden, wie etwa die Online-Fortbildung “Achtsam statt neunmalklug” oder “Ernst macht doch nur Spaß”.

“Wir merken in unserer täglichen Arbeit immer wieder, dass die Menschen Lust haben auf neue Themen und Formate und dabei möglichst flexibel bleiben wollen”, erläutert

Geschäftsstellen-Mitarbeiter Micha Sommer, der maßgeblich an der Programmgestaltung beteiligt war.

Unter www.ksb-siwi.de steht das Programmheft zum Download bereit. Die Online-Anmeldung ist unter www.meinsportnetz.nrw möglich. Wer das Heft lieber in gedruckter Form erhalten möchte, kann sich gerne mit dem Kreissportbund unter quali@ksb-siwi oder telefonisch unter 0271/33888570 in Verbindung setzen.

Foto: Falk Heinrichs (Vorsitzender), Ulla Belz (stellvertretende Vorsitzende), Wolfgang Cavelius (Kassierer)

