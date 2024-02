AHS – Besuch aus Belgien

(wS/ahs) Siegen 15.02.2024 | Ein unvergessliches Ereignis im Februar 2024: Unser gelungener Schüleraustausch mit der Partnerschule „Campos“ aus Turnhout, Belgien

Der Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Belgien war zweifellos ein unvergessliches Erlebnis, welches die Perspektive erweiterte und bleibende Erinnerungen

bescherte. Das „get together“ zu Beginn legte den Grundstein für neue Freundschaften und kulturellen Austausch und war am ersten Tag eine wunderbare Gelegenheit, um die belgischen Schülerinnen und Schüler persönlich kennenzulernen. Bei gemeinsamen Aktivitäten und leckeren Snacks entstanden schnell herzliche Beziehungen. Die

gegenseitige Neugierde über unsere unterschiedlichen Lebensstile und Traditionen führte zu interessanten Gesprächen und einem interkulturellen Austausch, der die Basis für den folgenden Zeitraum legte. Sportliche Aktivitäten stellten einen weiteren Höhepunkt dar. Gemeinsame sportliche Herausforderungen schweißten uns zusammen und förderten den Teamgeist. Egal, ob beim klassischen Völkerball oder bei anderen sportlichen Aktivitäten, der Austausch von Fähigkeiten und Techniken sorgte für Spaß und Freude über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Ein weiteres Highlight war die Fahrt nach Köln mit dem Besuch des Weltkulturerbes „Kölner Dom“ und des Museums „Ludwig“. Der imposante Dom beeindruckte nicht nur durch seine Architektur, sondern bot auch einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Stadt. Der Museumsbesuch vertiefte unser Verständnis für Kunst und Kultur, und wir konnten gemeinsam die Vielfalt der Ausstellung erkunden. Die gemeinsamen Tage in Siegen waren geprägt von neuen Erfahrungen und Erlebnissen, insbesondere auch durch den Einblick in die Kultur Belgiens. Der kulturelle Austausch und die gemeinsamen Aktivitäten schufen eine einzigartige Verbindung zwischen den Schülerinnen und Schülern beider Länder. Der Abschied fiel schwer, aber die Freundschaften, die während des Austauschs entstanden sind, werden sicherlich über die Distanz hinweg Bestand haben.

Fotos: Antje Giesler