,,Crash Kurs NRW“ am Berufskolleg AHS

(wS/ahs) Siegen 05.02.2024 | Anlässlich des internationalen Tags der seelischen Gesundheit, der jährlich am Berufskolleg AHS anhand von Vorträgen über psychische Erkrankungen und Präventionsmaßnahmen angeboten wird, lag der Fokus in diesem Jahr auf der ,,Unfallprävention“.

Im Rahmen eines Präventionsprogramms für mehr Verkehrssicherheit fand der Crash Kurs NRW statt, eine Veranstaltung der Polizei in Nordrhein-Westfalen, um die Zahl von schweren Verkehrsunfällen, an denen junge Fahrerinnen und Fahrer beteiligt sind, nachhaltig zu verringern. Dabei ging es aber auch darum, die noch unerfahrenen jungen Verkehrsteilnehmern hinsichtlich der Unfallrisiken durch Alkohol, Drogen, Ablenkung oder Geschwindigkeit zu sensibilisieren.

Im Vorspann eines Filmes wurden Straßenkreuze gezeigt, die an die Unfallopfer erinnern.

Während der ,,Crash Kurs“ Veranstaltung schilderten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungssanitäter, Notfallseelsorger und ein am Unfall Betroffener über ihre persönlichen Erfahrungen. Dabei wurde mithilfe von Unfallbildern deutlich gemacht, welche Folgen Unfälle haben können.

Mit Beispielen aus der Realität wurden Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs AHS konfrontiert, wobei während des Vortrags der Erfahrungsberichte starke Emotionen ausgelöst wurden. Zuvor hatten sie sich im Unterricht mit den eigenen Lebensträumen beschäftigt – der Crash Kurs zeigte ihnen jedoch, wie schnell Lebensträume durch Unachtsamkeit im Straßenverkehr zerplatzen können. Ziel des Crash Kurses NRW ist es, junge Verkehrsteilnehmer auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und dabei positive Verhaltensänderungen beim Straßenverkehr herbeizuführen.

Fotos: Berufskolleg