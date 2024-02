Klinikum Siegen startet Social Media Kampagne mit Kindern von Mitarbeitenden

(wS/ks) Siegen 07.02.2024 | Nachwuchskräfte von Morgen stehen im Fokus

„Mit euch gestalten wir Morgen“ – Unter diesem Titel hat das Klinikum Siegen eine neue Kampagne gestartet, die den Nachwuchs von Morgen auf humorvolle Weise in den Fokus rückt. Das Besondere hierbei: Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Kampagnenvideos sind allesamt Kinder von Mitarbeitenden des Klinikums.

In insgesamt fünf kurzen Videos schlüpfen die Kinder in die Berufe von Erwachsenen im Klinikum. So zum Beispiel in die Rolle von Ärztinnen und Ärzten, einer Pflegefachkraft und eines IT- Mitarbeiters. Die teilnehmenden Kinder sind dabei nicht nur allesamt Mitarbeiterkinder, sondern stellen zum Teil sogar den Beruf eines Elternteils dar. Am Schluss jedes Videos ist zudem auch immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Klinikum zu sehen, die bzw. der den dargestellten Beruf tatsächlich ausübt.

„Bei unseren bisherigen Kampagnen lag der Fokus stark auf der Personalgewinnung. Mit diesem besonderen Format möchten wir mit einem Augenzwinkern zeigen, dass uns der Nachwuchs von Morgen besonders am Herzen liegt“, erklärt Lara Stockschläder, Leitung Marketing am Klinikum Siegen. Gesucht wurden die Nachwuchsschauspielerinnen und – schauspieler über eine interne Ausschreibung im Klinikum. Die Resonanz war hierbei sehr groß, sodass die Rollen für die fünf Videos schnell vergeben waren.

„Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Idee so gut ankam und es viele Bewerbungen gab. Letztendlich wurden fünf Kinder im Alter zwischen 6-12 Jahren ausgewählt, die allesamt toll bei den Dreharbeiten mitgemacht haben. Entsprechend stolz sind wir auch auf das Endergebnis“, so Lara Stockschläder.

Veröffentlicht werden die Kurzvideos ab sofort auf den Social Media Kanälen des Klinikums Siegen. Hinzukommend werden einige der Clips als Kinospot ausgestrahlt.

Die neue Kampagne „Mit euch gestalten wir Morgen“ zeigt jeweils in fünf kurzen Videos ein Mitarbeiterkind sowie einen Mitarbeitenden aus dem Klinikum. Mit dabei sind unter anderem die zehnjährige Leyla (links), in ihrer Rolle als Chefärztin, gemeinsam mit dem Chefarzt der Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie PD Dr. med. Sebastian Dango (rechts).

Foto: Klinikum Siegen