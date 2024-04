Bad Laaspher Schaufenster 5. Mai 2024 – Eine Stadt stellt sich vor

Am 5. Mai zeigt Bad Laasphe, was es zu bieten hat. Und das kann sich sehen lassen. Angebote von Einzelhandel, Gewerbetreibenden, Vereinen, der Gastronomie sowie spannende Attraktionen versprechen einen abwechslungsreichen, informativen und kurzweiligen Tag für die ganze Familie in der Lahnstadt.

Herkommen, sich treiben lassen und Bad Laasphe erleben. Staunen auf der Automesse, sich inspirieren lassen bei der Modenschau, Shoppen im Einzelhandel, Vereinsaktionen entdecken, sich Ideen holen bei Ausstellungen, kneippen und sich gesundheitlich beraten lassen oder sogar aktiv mitmachen, die Kinder ausgelassen spielen sehen, Spaß und Nervenkitzel beim 1. Entenrennen erleben und am Ende vielleicht einen netten Gewinn mit nach Hause nehmen?

Hier gibt es die wichtigsten Informationen zum zeitlichen und organisatorischen Ablauf, um den Besuch des Eventtages zwischen 11 und 18 Uhr optimal zu planen.

Kneipp Gesundheitstag

Mit dem Kneipp Verein als Veranstalter findet auf dem Wilhelmsplatz parallel der Kneipp Gesundheitstag statt. Zwischen 11 und 18 Uhr steht hier alles im Zeichen der Prävention und der Gesundheit. Der Barfußpfad wird alle Sinne wecken und im Tret- und Armbecken im Stadtgarten wird unter Anleitung gezeigt, wie man richtig kneippt. Auf dem Wilhelmsplatz können alle Säulen der Kneipp‘schen Lehre hautnah erlebt und an zahlreichen Ständen zu den Themen Wasser, Heilpflanzen, Ernährung, Balance ausprobiert werden. Im Haus des Gastes runden weitere Anbieter das präventive Angebot ab. Ob eine Körperanalyse, Gesundheitsberatungen, geführte Meditationen oder Sportkurse, das ganztägige Angebot ist optimal an die Bedürfnisse eines jeden angepasst.

Aktionszeiten: Kneipp Gesundheitstag 11-18 Uhr – 13 – 13:30 Uhr: Vortrag Oliver Bernshausen „Die Kraft der energetischen Medizin: Heilung auf feinstofflicher Ebene“ – 15:15 – 16:00 Uhr: Übungseinheit mit Oliver Bernshausen – Meditation mit Klangschalen „In Einklang kommen“ – 16 Uhr: Zumba Kurs mit dem Fitnessstudio RadioActiv auf der Außenbühne des Haus des Gastes Auch Bibis Färbewerkstatt, die Wittgensteiner Likör und Branntwein Manufaktur und Mary Kay freuen sich hier genauso wie zahlreiche weitere Infostände auf zahlreiche Besucher. Im Pilzkundemuseum wird heute bei freiem Eintritt auch die Sonderfotoausstellung „Pilze aus aller Welt“ zu sehen sein.

Wittgensteiner Automesse

Ebenfalls von 11 bis 18 Uhr findet die beliebte Wittgensteiner Automesse präsentiert von der Sparkasse Wittgenstein und der Wittgensteiner Wochenpost statt. Erstmalig wird sich die Automeile über die gesamte Königstraße erstrecken. Zahlreiche Modelle unterschiedlichster Hersteller können hier in Ruhe betrachtet werden und die Verkäufer stehen für Informationen rund um ihre Fahrzeuge und Angebote zur Verfügung. Informieren Sie sich und lassen Sie sich inspirieren bei Autohaus Paul GmbH & Co. KG (Nissan), Günther Autos & Service GmbH (Hyundai), Autohaus Gesper (Mitsubishi), Autohaus Achenbach (Volkswagen), Autohaus Krüger GmbH & Co. KG (Ford), Völkel GmbH, Autohaus Thomas Lauhoff, Autohaus Ising GmbH & Co. KG (Citroen). – Hengst Werbetechnik wird in diesem Rahmen Live Demonstrationen einer KFZ- Beschriftung zeigen – Passend zum Start der Gartensaison präsentiert Landtechnik Knoche im Rahmen der Automesse eine Ausstellung unterschiedlichster Gartengeräte Der Wilhelmsplatz wird zur Ausstellungsfläche rund um das Thema Haus und Bau. Sie können mit dem Zimmererhandwerksbegriff Abbund nichts anfangen und wussten schon gar nicht, dass es hier eine Firma gibt, die es anbietet. Lernen Sie sie kennen und gewinnen Sie hier mit etwas Glück sogar eine Hollywoodschaukel. Weiter geht es mit der Ausstellung und Beratung der Schlosserei Hoppe, BeMa Metall mit einer großen Präsentation ihres Fuhrparks, PUR enicon zeigt Möglichkeiten zur Einsparung von Energiekosten im Bereich Photovoltaik und Ladeinfrastruktur und Pfeiffer & Schwarz präsentiert die Möglichkeit in drei Tagen zum barrierefreien Zauberbad zu kommen.

Verkaufsoffener Sonntag

Auch der Einzelhandel zeigt was er zu bieten hat, verkaufsoffen ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von 13 – 18 Uhr. Über die König- und Bahnhofstraße bis zum Ludwig-Koch-Center lohnt sich das Schlendern und Shoppen heute ganz besonders, neben dem umfangreichen Angebot gibt es bei jedem eine besondere Aktion, Gewinnspiele, Prozente oder Leckeres zum Genießen. – Eine gute Einstimmung zum Shoppen und Schlendern bietet um 14 Uhr die beliebte Modenschau von Kö13 auf Höhe des Ladens Kö13 in der Königstraße Die Bahnhofstraße lädt zum Schlendern und Staunen ein, auch hier gibt es neben den Aktionen der ansässigen Händler einiges zu sehen. Vor der Grundschule wird die Feuerwehr Fahrzeuge ausstellen und Brandschutzaufklärung betreiben. Der Kulturring stellt sich vor und die Druckerei Schmidt öffnet die Türen für Vorführungen in der historischen Druckereiwerkstatt.

In der Gartenstraße öffnet das DRK seine Türen und präsentiert anschaulich das Deutsche Rote Kreuz zum Anfassen und Mitmachen. Zum Mitmachen lädt auch die Christliche Gemeinde in der Feldstraße vor allem die Kleinsten ein, neben Crepes werden hier auch Kindertattoos und allerlei Kreatives geboten. In der Mauerstraße stehen die Türen der ehemaligen Synagoge offen. Während einer Führung durch das Gebäude wird ein Film zum Projek alte Synagoge gezeigt und Wissenswertes zum jüdischen Leben in Bad Laasphe erzählt. Und die Brauerei Bosch bietet auf dem Brauereihof eine Ausstellung zum Thema „Alles rund ums Fest“

Fotos: TKS Bad Laasphe

.