Schwarze Schafe laden ein: Traumhafte Spielstätte sucht „alte und junge Siegerländer“

(wS/sS) Wilnsdorf 26.04.2024 | Endlich soll es Frühling werden und das Waldstadion Oberdielfen lockt nicht nur mit einer herrlich idyllischen Lage mitten im Wald, sondern auch mit einem fast englischen Rasen und hervorragenden Spielbedingungen.

„Viel schöner als hier oben kann man es kaum haben“ beschreibt Thomas Kneppe den intensiv gepflegten Platz mit dem 2022 neu errichten Multifunktionsgebäude. Der gelernte Garten- und Landschaftsbauer hat mit seiner Erfahrung und den vielen fleißigen Händen der Schwarzen Schafe aus Dielfen ideale Spielbedingungen für das wöchentliche Training geschaffen.

Talent Nebensache – Spaß garantiert!

„Hier brauch keiner Sorgen bezüglich Leistungsdrucks haben – es geht rein um den Spaß, sich ein wenig zu bewegen und mal mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen“ so Tim Rompf von den Schwarzen Schafen. Keine Rolle spielt es da, wenn der Ball auch mal 3 Meter am Tor vorbeigeht.

Hauptsache ein wenig bewegen und zusammen lachen fasst es Rompf zusammen. Im Anschluss an den munteren Kick warten dann schon leckere Spezialitäten vom Grill. „Und vor allem gute Gespräche am gemütlichen Lagerfeuerplatz“ so Uwe Seelbach ebenfalls von den Schwarzen Schafen.

„Sich ein neben dem Stress der Arbeit mal ein wenig zu bewegen und dann einen gemütlichen Abend mit netten Leuten an der frischen Luft zu verbringen ist der perfekte Ausgleich in der Woche“ ergänzt Mitspieler Christian Lück und fügt hinzu „traut euch vorbeizuschauen – ihr werdet bestimmt auch begeistert sein“.

Wer jetzt denkt das könnte etwas für ihn sein, findet weitere Informationen auf den Social-Media Auftritten der Schwarzen Schafe, unter www.schwarze-schafe-dielfen.de oder er kommt donnerstags ab 18 Uhr im Oberdielfer Waldstadion vorbei. Die sympathischen Jungs der Schwarzen Schafe freuen sich bereits auf neue Gesichter.