TuS Ferndorf: Informationen zur Aufstiegsrunde zur 2. Handball Bundesliga

(wS/Red) Ferndorf 22.04.2024 | Alle Informationen über die Playoffs zur 2. Handball-Bundesliga



Der TuS Ferndorf wird als Erstplatzierter der Staffel Süd-West der 3. Liga in die Playoffs zur 2. Handball-Bundesliga gehen. Seit dem vergangenen Wochenende können die Nordsiegerländer nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Somit kann der Drittligist nun in die Planungen für die Playoffs einsteigen.

Termine

Die erste Playoff-Runde wird der TuS Ferndorf ab dem 30. Mai 2024 bestreiten. An diesem Donnerstag (Fronleichnam) treten die Ferndorfer zunächst auswärts beim Zweitplatzierten der Staffel Süd an.

Das Rückspiel der ersten Playoff-Runde findet am Sonntag, den 2. Juni in der Sporthalle Stählerwiese Kreuztal statt. Anwurf der Partie ist um 16:30 Uhr.

Sollte der TuS Ferndorf die erste Runde der Playoffs für sich entscheiden, geht es für die Mannschaft um Trainer Ceven Klatt am Samstag, den 8. Juni oder Sonntag, den 9. Juni weiter. Hier würde der TuS zunächst auswärts gegen den Gewinner der Partie Erster der Staffel Nord-Ost vs. Zweiter der Staffel Nord-West antreten.

Das Rückspiel der zweiten Playoff-Runde würde eine Woche später, am 15. Juni, in der Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal stattfinden. Anwurf der Partie wäre um 19 Uhr.

Der Sieger der zweiten Playoff-Runde steigt automatisch in die 2. Handball-Bundesliga auf.

Tickets

In den Playoffs haben die Dauerkarten der regulären Saison keine Gültigkeit. Über den Ticketanbieter Vivenu bekommen die Dauerkarteninhaber die Möglichkeit ihren Platz für das Heimspiel zu buchen. Dazu werden sie ab dem 25.4.24 von Vivenu kontaktiert. Der freie Vorverkauf der restlichen Tickets in der Sporthalle Stählerwiese startet ab Montag, den 29. April 2024, 10 Uhr, über das Ticketportal des TuS Ferndorf auf www.vivenu.com.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage ist es möglich, dass das Ticketkontingent für die erste Playoff-Runde zügig vergriffen ist!Die Ticketpreise werden in allen Kategorien für die Aufstiegsrunde um jeweils 2€ erhöht. Fragen zum Ticketing können jederzeit per Mail unter tickets@tus-ferndorf.de oder zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle Kreuztal, Grabenstraße 6, (Montag und Freitag von 9-12 Uhr und Donnertag von 16-18 Uhr) geklärt werden!

