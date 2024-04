TuS Ferndorf, wie ist der weitere Weg in Richtung 2. Bundesliga, alle Daten, alle Fakten

(wS/red) Ferndorf 17.04.2024 | 3. Liga Männer: Auftakt Ende Mai, Entscheidung Mitte Juni

Der Zeitplan der Aufstiegsrunde der 3. Liga Männer steht: Spätestens am Wochenende 15./16. Juni wird feststehen, welche zwei Drittligisten in der kommenden Saison in der 2. Handball-Bundesliga aufspielen dürfen.

Ausgetragen wird die Aufstiegsrunde mit acht Mannschaften in folgendem Modus mit Hin- und Rückspielen am 30. Mai und 02. Juni:

1. Nord-West 2 vs. Nord-Ost 1

2. Nord-Ost 2 vs. Nord-West 1

3. Süd 2 vs. Süd-West 1

4. Süd-West 2 vs. Süd 1

Die jeweiligen Sieger ermitteln ebenfalls in Hin- und Rückspielen am 08./09. und 15./16. Juni die beiden Aufsteiger:

Finale 1: Sieger 1 vs. Sieger 3

Finale 2: Sieger 2 vs. Sieger 4

Sofern sich die Teilnehmer der finalen Aufstiegspartien einig sind, können diese Partien auch am 05. und 09. Juni stattfinden.

Die neun Aufstiegsanwärter haben alle Unterlagen und weiteren formellen Voraussetzungen für die Teilnahme am Lizenzierungsverfahren der 2. HBL fristgerecht erfüllt. Dies sind:

HC Empor Rostock (Nord-Ost)

MTV Braunschweig (Nord-Ost)

HC Eintracht Hildesheim (Nord-West)

Turnverein Emsdetten 1898 (Nord-West)

HC Oppenweiler/Backnang (Süd)

HSG Konstanz (Süd)

Wölfe Würzburg (Süd)

HSG Krefeld Niederrhein (Süd-West)

TuS Ferndorf (Süd-West)

Teilnehmen können an der Aufstiegsrunde die jeweils besten beiden Teams einer Staffel, sofern sie mindestens Platz 4 in ihrer Staffel belegen – nach dem derzeitigen Stand geht es damit um die Endplatzierungen im Süden, da in dieser Staffel drei Teams ein Aufstiegsinteresse bekundet haben.

Das sind derzeit auf Platz 1 Konstanz, auf Platz 2 Oppenweiler-Backnang und auf Platz 3 +4 stehen Leutershausen und Pfullingen, die aber nicht für die Aufstiegsrunde gemeldet haben und dann auf Platz 5 die Wölfe Würzburg, die in dem Fall nachrücken würden. Eine Entscheidung fällt hier spätestens am letzten Spieltag, der für den 26. Mai angesetzt ist.

Die Tabellenkonstellation entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. Sie werden feststellen, dass in den Staffeln Nord-West und Nord-Ost noch Verschiebungen möglich sind, in erster Linie würde das auf Emsdetten zutreffen, denn die haben 3 Punkte Rückstand auf Hildesheim, haben aber bisher auch 2 Spiele weniger.

Der TuS Ferndorf wird am Samstag in Opladen wohl auch die Meisterschaft klarmachen und damit wäre das erste Saisonziel auch erreicht. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie auf diesem Weg informieren.

