Die Feuerwehr der Kreisstadt Olpe präsentiert sich der Öffentlichkeit – Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr am Sonntag 05.05.2024

(wS/red) Olpe 04.05.2024 | Die Kreisstadt Olpe öffnet am 5. Mai erneut die Türen ihres Feuerwehrhauses in der Grubenstraße für einen Tag voller spannender Einblicke und Informationen. Von 11 Uhr an sind alle Interessierten herzlich eingeladen, das vielfältige Programm zu erleben und sich über die Arbeit der Feuerwehr und Polizei zu informieren.

Das Highlight des Tages wird neben musikalischen Darbietungen durch die Orchester und Showübungen der Diensthundeführer der Kreispolizeibehörde Olpe und der Feuerwehr die Präsentation der neuen Netzersatzanlage sein. Diese Anlage dient im Rahmen der Energiemangellage zur Versorgung einer kommunalen Betreuungseinrichtung als sogenannte Wärmeinsel.

Besucher haben die Möglichkeit, sich über die technische Ausstattung der Feuerwehr zu informieren und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die Fahrzeugpräsentation zu aktuellen Themenwelten sowie Informationen zum vorbeugenden Brandschutz bieten interessante Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte.

Auch die Kreispolizeibehörde ist mit dabei und informiert über Unfallprävention im Straßenverkehr. Die Diensthundeführer präsentieren stolz das Leistungsspektrum ihrer Tiere und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Jugendorchester und der Musikzug. Besucher können zudem im Probenraum des Musikzuges verschiedene Instrumente ausprobieren und ihr musikalisches Talent entdecken.

Ein besonderes Anliegen an diesem Tag ist der Kampf gegen Blutkrebs. Die deutsche Knochenmarkstiftung ist vor Ort, um Gäste zur Registrierung zu ermutigen.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ein reichhaltiges Angebot an warmen Speisen vom Grill und ein großes Kuchenbuffet stehen für alle Gäste bereit.

Die Feuerwehr der Kreisstadt Olpe freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die einen abwechslungsreichen Tag mit spannenden Einblicken und interessanten Informationen erleben möchten.

Ort: Grubenstraße 1 in Olpe