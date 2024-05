Großeinsatz der Feuerwehr bei Keune & Lauber GmbH in Bad Berleburg

(wS/red) Bad Berleburg 04.05.2024 | ERSTMELDUNG | Seit gestern Abend (03.05.2024 – 22:45 Uhr) befindet sich die Feuerwehr im Großeinsatz bei der Firma Keune & Lauber GmbH in der Aue 4 in Bad Berleburg. Was zunächst als Brandmeldealarm gemeldet wurde, bestätigte sich schnell als Feuer. Das Alarmstichwort wurde von „Feuer4“ auf „Feuer 5“ erhöht. Die Rettungskräfte eilten mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle, wo bei ihrem Eintreffen bereits starker Rauch und Flammen sichtbar waren.

Aktuell (03:00 Uhr am Samstagmorgen 04.05.2024) ist das Feuer unter Kontrolle, jedoch wird der Einsatz noch Stunden dauern. Die Polizei gab gegenüber „wirSiegen.de“ bekannt, dass es trotz des hohen Sachschadens glücklicherweise keine Verletzten gibt.

Ausführliche Infos folgen im Laufe des Tages.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.



Anzeige