NoLimits ist „Offen für Neues“ – Jugendzentrum sechs Tage die Woche geöffnet

(wS/hi) Hilchenbach 03.05.2024 | Das NoLimits-Jugendzentrum bietet ab Mai teilweise neue Öffnungszeiten am neuen Standort im kmd (Kulturellen Marktplatz Dahlbruch) an.

Der Queere Treff kommt am Montag von 14:30 bis 17:00 Uhr zusammen. Der Offene Mädchentreff wird dienstags von 15:30 bis 18:30 Uhr angeboten. Mittwoch ist von 17:00 bis 22:00 Uhr Projekttag. Der Offene Treff heißt Jugendliche donnerstags von 15:00 bis 20:00 Uhrwillkommen.

Der Offene Treff am Freitag wird um eine Stunde verlängert, er geht nun von 15:00 bis 20:00 Uhr. Der Offene Treff am Sonntag findet wie gewohnt von 15:00 bis 18:00 Uhr statt. Die Offene Sport- und Spielgruppe trifft sich sonntags von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Turnhalle in Dahlbruch und freut sich auf Jugendliche ab zwölf Jahren.

Die Einrichtung wird geleitet von Heike Kühn und Fabian Dicke, gemeinsam mit einem Team von Ergänzungskräften und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

In Zukunft soll es außerdem gemeinsame Projekte mit den weiteren Nutzergruppen des kmd geben.

Die Öffnungszeiten sollen erprobt werden und können sich im Laufe der Zeit auch an die Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen anpassen. Wer sich im neuen Jugendzentrum engagieren möchte, kann sich gerne über die neue Instagramseite www.instagram.com/nolimits.jugendzentrum oder per E-Mail an juznolimits@gmail.com melden. Auch eine neue Bundesfreiwillige oder ein neuer Bundesfreiwilliger wird ab 1. September gesucht. Voraussetzung ist der Besitz eines Führerscheins der Klasse B.



Das Jugendzentrum NoLimits im kmd hat sechs Tage die Woche geöffnet.