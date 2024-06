Der große Showdown: TuS Ferndorf trifft auf MTV Braunschweig im Aufstiegsfinale

(wS/Red) Braunschweig/Ferndorf 06.06.2024 | Finale der Emotionen: Ferndorf und Braunschweig kämpfen um den Bundesliga-Aufstieg



Gemorje, jetzt geht es ans Eingemachte, denn das Finale zum möglichen Einzug in die 2. Bundesliga steht in den Startlöchern. Es geht zum „Männer-Turn-Verein“ (MTV) Braunschweig, dem Verein unseres ehemaligen Ferndorfers Marko Karaula, der ja in Österreich angeheuert hat und dort erfolgreich spielt. Uns erwartet sicherlich ein hart umkämpftes Spiel in der 1200 Zuschauer fassenden „Alte Waage“ in Braunschweig.

10 % der Plätze gehen an den TuS Ferndorf, davon 90 Sitz- und 30 Stehplätze. Die Fans des TuS Ferndorf werden mit einem Fanbus die Fahrt antreten, sodass das Platzkontingent im Gästeblock schon zu mindestens 50 % ausgeschöpft ist. Wenn jemand mit seinem Pkw anreisen möchte, wird er vermutlich auf Stehplätze ausweichen müssen, da alle Sitzplätze schon ausverkauft sind.

Braunschweig ist der Staffelsieger der Staffel Nord-Ost und beendete die Saison mit einem Punktestand von 53:7 und einem Torverhältnis von +202 Toren. Zudem haben sie zwei Heimspiele verloren, zum einen gegen den Tabellenzweiten Rostock und zum anderen gegen den Tabellenvierten Altenholz.

Die Daten des ungeschlagenen TuS zu erwähnen, sparen wir uns. Erwähnenswert wäre aber trotzdem, dass die Ferndorfer die Halbfinal-Tabelle anführen und auch dort die beste Abwehr vorzuweisen haben. Braunschweig hingegen befindet sich dort auf dem vierten Platz.

Auch wenn die reine Statistik den Ferndorfern wohlgesonnen ist, ist das ohne jegliche Aussagekraft für die Finalmatches. Dort zählt die absolute Tagesform und nichts anderes. Braunschweig ist grundsätzlich eine schwer zu bespielende Mannschaft, da sie mit Vorliebe über 60 Minuten die Sieben-gegen-sechs-Taktik einsetzt. Ob das die richtige Lösung gegen die beste Abwehr der gesamten 3. Liga ist, bleibt allerdings abzuwarten. In der Saison 2022/2023 hat Coach Volker Mudrow diese Spielvariante zu 100 % durchgezogen. Derzeit sind es je nach Spielverlauf auch schon mal nur noch 50 %.

Was würde das für die Ferndorfer heißen und was kann man dem Entgegensetzen?

– Wenn sich Ferndorf darauf konzentriert, den Ball zu erobern, wenn sie die Passwege abdichten und Druck auf den Ballführenden ausüben, kann man diesen zu Fehlern zwingen. Somit kann jeder Ballverlust des Gegners zu leichten Toren des TuS führen.

– Natürlich müssen die Abwehrspieler gut kommunizieren und sich ständig bewegen, um die Überzahlsituation zu kompensieren. Aber wir haben ja eigentlich auch eine flexible und gut abgestimmte Abwehr und könnten es dadurch dem Gegner schwer machen, klare Torchancen zu kreieren.

– Durch schnelle Umschaltbewegungen und eine gezielte Verteidigung kann man den MTV sogar zwingen, seine Strategie nochmal zu überdenken.

Egal wie, Ceven Klatt wird damit gewiss nicht vor unlösbare Aufgaben gestellt, aber leicht wird es mit Sicherheit auch nicht.

Apropos Volker Mudrow (Erfinder der SCHNELLEN MITTE)

Jan Mudrow (17 Jahre) spielt ebenfalls beim MTV, ist der Sohn von Coach Volker Mudrow (ehemaliger Nationalspieler). Er hat in den 2 Spielen gegen Emsdetten 13 Treffer erzielt und man liest, dass er Ferndorf Probleme bereiten könnte!!?? In den Medien wird Jan Mudrow auch als „Deutschlands größtes Rückraumtalent“ bezeichnet.

Es erwartet uns am Samstag eine brechend volle „Alte Waage“, die mit Sicherheit bis auf den letzten Stehplatz ausverkauft sein wird. Wie uns der ehrenamtliche Geschäftsführer Stephan Kohn mitteilte, waren die Sitzplätze innerhalb von 36 Minuten ausverkauft. Von Ferndorf aus wird ein Fanbus fahren, der schon ausverkauft ist. Es gibt aber auch noch Vorbestellungen für Eintrittskarten für Privatfahrer, so dass man derzeit mit mind. 80 Personen rechnen kann.

Was sagt unser Coach zum Spiel ….

CEVEN KLATT – Ich denke, wir haben ein ganz großartiges Spiel gehabt, ein tolles Erlebnis vor ausverkaufter Stählerwiese. Diese Stimmung, diese positiven Emotionen versuchen wir in die Woche mitzunehmen, mit dem Wissen, dass wir uns dafür nichts kaufen können. Wir haben unsere großen Ziele, wir sind weiterhin ungeschlagen, aber sind jetzt auch in diesen Endspielen und müssen jetzt halt noch zweimal performen, um uns dann am Ende richtig zu belohnen.

Erstmal muss man großen Respekt an Braunschweig zollen, dass sie über die Saison Erster in ihrer Staffel werden und dass sie auch 25 Spiele ungeschlagen sind. Sie haben sieben Minuspunkte abgegeben und das auch immer nur sehr knapp. Sie schlagen Emsdetten auch über 120 Minuten und das ist dann schon beeindruckend. Braunschweig ist eine unfassbar unangenehme Mannschaft durch ihr ständiges Sieben-gegen-sechs-Spiel im Angriff. Es sind gefühlt ewig lange Angriffe, aber sehr diszipliniert, sie machen da kaum Fehler und das spielen sie in dieser Form schon seit zwei Jahren. Das macht es natürlich unheimlich schwer für jeden Gegner, wenn du 60 Minuten mehr oder weniger in Unterzahl spielst.

Sie spielen eine 5:1-Abwehr, mit Tim Janos Otto vorne, der das, wie ich finde, sehr gut macht. Sie zwingen die Gegner oft zu Fehlern und das ist schon etwas, was uns nicht passieren darf, wir sollten deshalb so wenig Fehler wie möglich machen. Sicher sind auch Jan Mudrow und Philipp Krause im Rückraum, von denen so ziemlich jede Aktion ausgeht, die anderen sind dann die Vollstrecker. Und da gilt es dann auch, deren Kreise maximal einzuengen. Wir werden alle an Bord haben, die wir zuletzt auch an Bord hatten und wollen unsere Stärken einfach in die Waagschale werfen. Braunschweig wird mit Sieben-gegen-sechs anfangen, denn im Sechs-gegen-sechs, denke ich, würden sie keine Chance haben. Du findest bei ihnen auch kein Spiel, in dem sie mehr Sechs-gegen-sechs als Sieben-gegen-sechs gespielt haben.

Ein Hinweis noch von Pressesprecher Roger Becker:

Bis einschließlich heute (06.06.) haben Dauerkarteninhaber das Recht, ihre Plätze für das Rückspiel am 15.06. zu reservieren, und das sind ja 650 Stück. Dann wird noch heute Abend das System umgestellt, sodass wir morgen ab 17:00 Uhr den Vorverkauf für alle freigeben, die ein Ticket haben wollen. Wir gehen auch davon aus, dass es innerhalb kurzer Zeit ausverkauft sein wird.

Und ALLE, Spieler und Verein, würden sich freuen, wenn alle wieder in ROT in die Halle kommen. Denn das war ein fantastisches Bild und hat wahrscheinlich auch den Gegner beeindruckt. Das hilft der Mannschaft, das hilft auch uns, und ich glaube, die Euphorie werden alle mittragen.

