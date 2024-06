Erleben Sie am „Tag des offenen Gartens“ acht Gärten in Langenholdinghausen hautnah

(wS/red) Siegen 24.06.2024 | Mit wechselnden Farben bringen Gärten Abwechslung und Lebendigkeit ins Ortsbild. Die Vorgänge in der Natur und der Jahresablauf lassen sich aus nächster Nähe erleben. An Gärten erfreuen sich nicht nur deren Besitzer; auch manche Passanten bleiben stehen, um Blumen und Gemüsebeete, einfallsreich gestaltete Wege, Abgrenzungen oder Sitzecken zu betrachten.

In Langenholdinghausen muss es dabei nicht bei einem kurzen Blick über den Gartenzaun bleiben: Am Sonntag, dem 30. Juni 2024, stehen zwischen 13.30 und 18.00 Uhr die Tore von acht Gärten an der Holdinghauser Straße, der Holzklaustraße, am Altenberg und am Eibel für Besucher offen.

Unter ihnen sind auch Gärten, wo Ideen der Gäste für die Neugestaltung willkommen sind. Mit einem „Tag des offenen Gartens“ möchte der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte Langenholdinghausen das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Gärten und der Gartenarbeit fördern.

Schilder an den Straßen weisen den Weg zu den jeweiligen Gärten. Mithilfe der dort ausgelegten „Gartenführer“ kann dann jeder Besucher seinen Rundgang durch den Ort selbst planen. Ein Spaziergang durch „Hollekusse“ lohnt sich schon deshalb, um das Dorf aus bisher unbekannten Blickwinkeln näher kennenzulernen. Sehenswert ist die umfangreiche historische Bausubstanz mit zahlreichen Fachwerkhäusern.

Vor dem Backes am „Zinnwald“ lädt eine Bank zur beschaulichen Rast ein, und vom Glockenturm am „Altenberg“ bietet sich ein weiter Blick ins Birlenbachtal.

Blumen und üppiges Grün vor ansprechender Kulisse … – am „Tag des offenen Gartens“ stehen in Langenholdinghausen acht Gärten für einen Besuch offen.