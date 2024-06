Hexenkessel TuS Ferndorf: Der Countdown zum Bundesliga-Aufstieg läuft

(wS/Red) Ferndorf 14.06.2024 | Aufstiegskrimi in Ferndorf: Alles ist angerichtet für den Triumph

Am Samstag steht für die Handballmannschaft des TuS Ferndorf ein entscheidendes Spiel an. Im heimischen Hexenkessel empfangen sie den MTV Braunschweig. Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein: Das Hinspiel in Braunschweig hat Ferndorf eindrucksvoll mit 32:23 gewonnen. Ein Sieg im Rückspiel bedeutet den Aufstieg in die 2. Bundesliga – ein Ziel, das nach dem klaren Sieg im Hinspiel mehr als greifbar scheint. Doch die Mannschaft weiß, dass jedes Spiel erst einmal gespielt werden muss.

Beim Hinspiel in Braunschweig sahen sich die Ferndorfer einer etwas ungewöhnlichen Taktik der Gastgeber ausgesetzt, denn Braunschweig spielt mit Vorliebe in der sieben gegen sechs-Taktik. Da man sich erst einmal darauf einstellen musste, dauerte es einige Zeit, bis es funktionierte. So lange sah es aus wie ein Spiel auf Augenhöhe, aber die Ferndorfer hatten in Wirklichkeit alles im Griff. In der ersten Halbzeit lief es noch nicht so rund in der Offensive, dafür brillierte die Abwehr wie ein Bollwerk und das über die ganzen 60 Minuten. Zudem lieferten unsere beiden Torhüter Lucas Puhl und Jonas Wilde eine perfekte Leistung ab, sie wehrten sogar zwei Siebenmeter ab.

Die Stimmung in Ferndorf ist elektrisierend. Die Halle ist mit etwa 1400 Zuschauern bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Fans stehen wie eine Wand hinter ihrem Team und sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre. Diese Unterstützung könnte am Samstag den entscheidenden Unterschied machen.

Der Ferndorfer Fanclub BRIGADE C wird für eine beeindruckende Kulisse sorgen. Ihre Gesänge werden von einem Fahnenmeer begleitet, das die Halle in Rot und Weiß taucht. Der Fanclub FERNDORFER FÜCHSE, bekannt für ihre Monstertrommeln, wird mit über 10 Trommlern das Spektakel unterstützen und die Halle in ein Tollhaus verwandeln. Nicht zuletzt werden die euphorisierten Zuschauer mit Klatschen, Tröten, Pfiffen und weiteren Gesängen das Ganze komplettieren. Es wäre doch gelacht, wenn das nicht funktioniert.

Der TuS Ferndorf hat vor zwei Jahren den Abstieg aus der 2. Bundesliga hinnehmen müssen. Nun steht das Team kurz vor dem Wiederaufstieg und der Neustart könnte nicht besser verlaufen. Die vergangene Saison haben sie mit beeindruckenden 59:1 Punkten abgeschlossen und sind somit ungeschlagen geblieben. Diese Leistung zeigt die Dominanz und Entschlossenheit der Mannschaft, die sich nun endlich mit dem Aufstieg belohnen will.

Die Chancen stehen so gut wie nie, aber es gilt, konzentriert und fokussiert zu bleiben. Die Spieler und das Trainerteam sind sich der Bedeutung dieser Partie bewusst und werden alles daransetzen, die Fans nicht zu enttäuschen und den Aufstieg perfekt zu machen. Die gesamte Region fiebert mit und drückt die Daumen, dass am Samstagabend der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga Wirklichkeit wird.

Nochmal zu den Vorkommnissen im Hinspiel bei Sportdeutschland, MTV-Trainer Volker Mudrow hat sich nach dem Spiel in aller Form bei Ceven Klatt entschuldigt.

Ceven Klatt: Für mich persönlich hat das schon eine Rolle gespielt, aber man hat sich ja auf der Homepage auch dafür entschuldigt. Auf Sportdeutschland wurden diese Sachen revidiert bzw. gelöscht und geschnitten. Vor der Mannschaft habe ich versucht, das komplett auszublenden.

Pressekonferenz vor dem Spieltag:

CEVEN KLATT – Für die Mannschaft ist es vom Gefühl her nicht so wie letzte Woche, das ist schon ein bisschen lockerer geworden und da hat man natürlich auch ein bisschen die Gefahr. Man hat einen Riesenpolster mit neun Toren, spielt zu Hause, die Erwartungshaltung ist klar und da gilt es gerade heute und morgen den Kick noch ein bisschen zu heben. Wir haben ein ganz klares Ziel auch innerhalb der Mannschaft und das ist, diese Saison ohne Niederlage zu beenden. Wir wollen uns ja auch selber belohnen und wollen uns ja vor den Fand mit einem Sieg verabschieden. Wir wollen dieses Gefühl ungeschlagen zu sein mit in die Pause nehmen und wir wollen einen fantastischen Abend haben und das lässt sich ja besser feiern, wenn man gewonnen hat, als wenn man verloren hat und dann aufgestiegen ist. Wir haben uns am Dienstag lange Video vom Hinspiel angeschaut, haben Sachen ausgewertet, die wir gut gemacht haben und die uns gut gelungen sind, was uns auch im Rückspiel stark machen sollte. Das waren neben der Abwehr auch verschiedene Aktionen in der 2. HZ., welche Abläufe wir da spielen und was einfach gut zu Braunschweig passt.

Ich muss meine Mannschaft natürlich auf Eventualitäten vorbereiten. Was kann da jetzt kommen, was überlegt sich Braunschweig, die kommen, die geben nicht auf, womit müssen wir rechnen. Kommt am Anfang eine 3:3 Deckung, oder kommt direkt eine Manndeckung. Die werden viel sieben gegen sechs spielen, das wäre jetzt keine Überraschung für uns, weil wir das vorbereitet haben. Wir müssen schon mit unkonventionellen Dingen rechnen und wir müssen vor allem die ersten 15 bis 20 Minuten gut überstehen, gut ins Spiel kommen und dem Gegner schon so die letzte Hoffnung nehmen. Wenn wir dann in der 2. HZ mit zwei, drei Toren führen, glaubt auch der letzte Spieler nicht mehr daran, dass sie das noch drehen könnten. Wir sind fit, hatten Anfang der Woche so ein paar grippal angeschlagene Spieler, aber die haben sich alle wieder zurückgemeldet, so dass wir mit voller Kapelle antreten können. Und mit unseren Fans im Rücken sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht „wuppen“ werden. Wir werden auf alle Gegebenheiten vorbereitet sein und dementsprechend reagieren, so etwas wird uns nicht überraschen. Julius Fanger wird natürlich nicht dabei sein, er hat die OP gut überstanden, er hat auch schon mit leichtem Laufen und Fahrradtraining angefangen.

Pressesprecher Roger Becker: Vor dem Spiel werden wir wieder eine Tanzgruppe sehen. Die Verabschiedung der Spieler findet NACH dem Spiel statt. Wir werden die Zuschauer auch alle bitten, möglichst in der Halle zu bleiben, damit auch Lucas Puhl gebührend seinen Abschied feiern kann, nach 10 Jahren in Ferndorf. Die Abschlussfeier selbst wird in Halle D stattfinden. Wir haben uns dazu entschlossen, da das Wetter nicht so gut sein soll. Wir hoffen auch, dass die Leute, die so euphorisiert sind, dableiben und das gebührend feiern wollen, weil es eine Riesengaudi wäre bzw. ist.

Alle Spieler werden dann auch, wenn sie geduscht haben, in Halle D erscheinen. Wir werden dort auch eine kleine Bühne haben, wo das eine oder andere gesagt wird, wo man sich beim Team und bei Ceven Klatt bedanken will und wo auch noch Interviews durchgeführt werden. Verabschiedet werden nach dem Spiel Lucas Puhl, Nikita Pliuto und in Abwesenheit auch Alexander Reimann. Über den Verbleib von Ante Simic im Team ist noch keine Entscheidung gefallen; die steht noch aus. Konstantin Kasch, der ja nach Gummersbach wechselt, wird nicht verabschiedet, da er nicht zum Kader der 1. Mannschaft gehört.

Lt. Ceven Klatt werden wir noch ein, zwei Spieler verpflichten, vsl. einen Linksaußen und einen weiteren Rückraumspieler.

Bericht/Grafik: Peter Trojak

