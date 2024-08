Feuerwehreinsatz in Siegen: Rauch aus Hausfassade in der Frankfurter Straße

(wS/red) Siegen 14.08.2024 | Am heutigen Abend, dem 14. August 2024, kam es gegen 21 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Frankfurter Straße in Siegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes rückten zu einem Gebäude aus, nachdem dort Rauch aus der Fassade drang.

Um den Brandherd zu erreichen, entfernte die Feuerwehr Teile der Außenfassade mit speziellem Werkzeug. Der Brand konnte durch schnelles Eingreifen gelöscht werden, und mithilfe einer Wärmebildkamera wurde die Temperatur der Umgebung kontrolliert, um weitere Brandstellen auszuschließen. Dank des raschen Handelns der Einsatzkräfte konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Es entstand Sachschaden an der Fassade, jedoch gab es glücklicherweise keine Verletzten. Der Einsatzort befand sich kurz hinter dem Kreisel Schleifmühlchen im Bereich einer Baustelle. Die Ursache des Brandes wird derzeit noch ermittelt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

