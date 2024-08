Schwerer Verkehrsunfall in Kirchhundem-Würdinghausen: Vier Personen verletzt

(wS/red) Kirchhundem-Würdinghausen 24.08.2024 | Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr ereignete sich auf der Würdinghauser Straße in Kirchhundem-Würdinghausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Ein 22-jähriger Fahrer eines Subaru war auf dem Weg von Saalhausen nach Würdinghausen, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf abschüssiger Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet.

Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden BMW, gesteuert von einem 52-jährigen Mann. Neben dem Fahrer befand sich auch ein 21-jähriger Beifahrer im Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Subaru weitergeschleudert und prallte frontal gegen einen nachfolgenden Volvo, der von einem 68-Jährigen geführt wurde. Sowohl der Subaru-Fahrer als auch der Fahrer des BMW erlitten schwere Verletzungen. Der Beifahrer des BMW und der Volvo-Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Alle Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Neben dem Rettungsdiens und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort, diese kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsmittel und stellte den Brandschutz sicher. Die Würdinghauser Straße musste ab dem Kreisverkehr im Ort bis in Richtung Saalhausen vollständig gesperrt werden. Die Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge erforderte den Einsatz mehrerer Abschleppfahrzeuge.

