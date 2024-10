TuS Ferndorf -Niederlage abgehakt – Jetzt erst recht Vollgas gegen HC Elbflorenz

(wS/Red) Ferndorf 21.10.2024 | Von Hüttenberg geschockt – Doch Ferndorf bleibt heiß



Ausruhen war gestern, erst das Spiel gegen Hüttenberg am 19.10., am 23.10. nach Dresden, am 27.10. zu Hause und dann am 30.10. nach Dessau, Englische Woche vom Feinsten. Der Physio kann dann ab dem 31.10. Überstunden schieben.

Der TuS Ferndorf hat sein letztes Heimspiel verloren, „na und“, ist das ein Beinbruch? Nein, ist es nicht, denn der TV Hüttenberg war ein dermaßen unbequemer Gegner, der noch viele Teams in dieser Liga und in dieser Saison schier zur Verzweiflung bringen wird. Wer denkt sich eine 3-2-1-Abwehrvariante aus, und das noch in dieser hohen Spielklasse?

Der große Vorteil einer offensiven 3-2-1-Abwehr kann doch nur sein, das Spiel des Gegners aktiv zu stören. Dabei geht es nicht darum, dauerhaft Fouls zu machen, sondern den Gegner regeltechnisch fair unter physischen und auch psychischen Druck zu setzen. Unter diesem Druck wird der Gegner zu leichten Ballverlusten wie Fehlpässen oder technischen Fehlern gedrängt.

Damit kam der TuS nicht klar, wird sich aber beim Rückspiel wieder „damit rumschlagen müssen“. Doch bis dahin wird sich Coach Ceven Klatt eine Lösung einfallen lassen.

Da der TV Hüttenberg das einzige Team in der 2. BL ist, das diese Abwehrvariante spielt, muss sich der TuS am Mittwoch beim HC Elbflorenz in diesem Punkt keine Sorgen machen. Es wird dadurch allerdings auch nicht einfacher. Sie spielen auswärts gegen ein Team, das es sich ebenfalls auf die Fahnen geschrieben hat, um einen möglichen Aufstieg mitzuspielen. Das hat der TuS selbstverständlich nicht vor, es wäre auch wirtschaftlich gesehen nicht durchführbar. Aber wenn, freundlich ablehnen ist ja auch eine Option. 😉 Das gab es in der Vergangenheit auch schon, als wir den Aufstieg in die 2. BL aus den oben genannten Gründen abgelehnt haben.

So fahren wir Richtung Elbflorenz, um eine Topleistung abzuliefern, den Gegner zu fordern, ihm unser Spiel aufzuzwingen und versuchen, die 2 Punkte auf der Rückfahrt im Sack zu haben.

Führen wir uns nur mal vor Augen, was da im Moment geschieht: Aufsteiger aus der 3. Liga waren der TuS Ferndorf und die HSG Konstanz. Konstanz schwenkt derzeit die rote Laterne von ganz unten in der Tabelle und steht mit 0:14 Punkten kurz vor einer Krisensitzung. Ferndorf hingegen ist Tabellendritter mit 10:4 Punkten.

Und wem müssen sie den Vortritt in der Tabelle lassen? Dem Tabellenersten Bergischer HC und dem HBW Balingen-Weilstetten. Und das sind keine Nobodys, denn bei ihnen handelt es sich um die zwei abgestiegenen Teams aus der 1. BL. Danach kommen wir, danach kommt der TuS, und das ist immer noch die Sensation schlechthin. Wenn wir am Saisonende im Mittelfeld landen, wäre das ein großer Erfolg.

HC Elbflorenz ist Tabellensechster mit 9:5 Punkten. Sie haben auch schon 2 Spiele verloren und werden alles daransetzen, sich in der Tabelle weiter hochzuarbeiten.

Drücken wir unseren Jungs also die Daumen. Leider werden keine bis wenige Fans, zumal in der Wochenmitte, den wirklich weiten Weg mit 6 Stunden Fahrzeit auf sich nehmen.

Die BallsportARENA bietet bei Handballspielen ca. 3000 Zuschauern Platz. Beim letzten Heimspiel gegen Lübeck waren gerade mal 1604 in der Halle, das sind keine Zahlen, die einen Ferndorfer beunruhigen.

Was sagt Ceven Klatt zum bevorstehenden Spiel und zum Gegner:

Elbflorenz hat eine unglaublich große individuelle Qualität. Im Rückraum haben sie in der Liga mit Doruk Pehlivan und Tim Löser das beste Duo auf der halblinken Position. Mit Sebastian Greß auf der Mitte, Mindaugas Dumcius auf Halbrechts und einem Super-Torhüter-Duo, mit Marino Mallwitz und Robin Cantegrel, das ist schon eine Menge Qualität. Dazu kommen noch Oliver Seidler und Jens Thümmler, zwei echte Brocken am Kreis, die auch in der Abwehr einen sehr guten Job machen.

Es ist kein Zufall, dass Elbflorenz von vielen Experten als Mitfavorit auf den Aufstieg gehandelt wird.

Ich war mit unserer Herangehensweise und Einsatzbereitschaft im Spiel gegen Hüttenberg auch nach dem Videostudium zufrieden und kann keinem Spieler einen Vorwurf machen. Unsere Effektivität im Abschluss sollte und muss einfach besser werden. Diese Woche können wir gegen Elbflorenz und Balingen ganz befreit aufspielen. Wir haben überhaupt nichts zu verlieren, im Gegenteil – wir können nur gewinnen.

Dafür muss alles passen: Wir brauchen eine gute Torhüterleistung, müssen in der Abwehr aggressiv sein und dürfen vorne kaum Fehler machen. Gegen solche Mannschaften braucht man ein perfektes Spiel, um überhaupt in die Nähe von Punkten zu kommen. Wir wollen uns bestmöglich vorbereiten und mit einer gewissen Lockerheit an die Sache herangehen. Trotz der letzten Niederlage haben wir immer noch eine großartige Ausgangsposition. Wir fahren frohen Mutes nach Elbflorenz, aber sicherlich nicht chancenlos.

Heute Morgen haben wir schon trainiert und werden auch heute Abend noch einmal trainieren. Der Schwerpunkt lag heute Morgen auf Mobilisation und Regeneration, besonders wegen des schweren Spiels und der bevorstehenden Belastung. Am Mittwoch fahren wir gegen 10 Uhr los und spielen dann am Abend in Elbflorenz. Direkt nach dem Spiel geht es zurück, sodass wir gegen 3 oder 4 Uhr morgens zu Hause ankommen. Am Donnerstag steht nur eine Regenerationseinheit auf dem Programm, Freitag und Samstag wird wieder trainiert, Sonntag spielen wir, Montag trainieren wir in Ferndorf und am Dienstag fahren wir Richtung Dessau. Wir übernachten erst in Eisenach, trainieren dort am Abend und fahren am Mittwochmorgen weiter nach Dessau. Es stehen uns also sehr intensive Tage bevor.

Zum Kader: Nach dem intensiven Spiel gegen Hüttenberg gibt es einige Blessuren. Da wir erst Montag haben, kann ich noch nicht genau sagen, wer verfügbar sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir den gleichen Kader wie gegen Hüttenberg zur Verfügung haben werden.

