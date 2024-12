1250-Euro-Spende für die Hospizarbeit

(wS/dia) Siegen 12.12.2024 | Evangelische Kirchengemeinde Betzdorf unterstützt Ökumenisches Hospiz Kloster Bruche

Über eine Spende in Höhe von rund 1250 Euro von der Evangelischen Kirchengemeinde Betzdorf freut sich das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche in Betzdorf. Der Betrag kam über das Jahr verteilt aus Kollektensammlungen in Gottesdiensten zusammen. Das Geld überreichten Pfarrerin Karin Andrea Bayer und Presbyterin Edith Krug an Hospizleiterin Yasmin Brost.

„Wir freuen uns, die wertvolle Arbeit im Hospiz unterstützen zu können“, sagten die beiden Damen unisono. Bei einem kleinen Rundgang durch das Haus, gab Yasmin Brost ihnen einen Einblick in die Arbeit mit schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie deren An- und Zugehörigen. Neben der Geldspende sagte Pfarrerin Karin Andrea Bayer, die seit Oktober für die evangelische Gemeinde Betzdorf zuständig ist, auch tatkräftige Unterstützung zu. So möchte sie perspektivisch gerne Teil der Gedenkgottesdienste sein, die das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche zweimal im Jahr in der Klosterkapelle veranstaltet. Yasmin Brost bedankte sich im Namen der Einrichtung: „Wir freuen uns sehr über die Spende sowie auf die weitere Zusammenarbeit.“

Eine Spende in Höhe von rund 1250 Euro fürs Ök. Hospiz Kloster Bruche überreichten im Namen der Ev. Kirchengemeinde Betzdorf Pfarrerin Karin Andrea Bayer (rechts) und Presbyterin Edith Krug (links) an Einrichtungsleiterin Yasmin Brost.

