TuS Ferndorf vs. HSG Wetzlar – ein Highlight zum Jahresauftakt

(wS/Red) Ferndorf/Neunkirchen/Wetzlar 07.12.2024 | Letzter Test vor der Liga: Handball-Spannung pur auf dem Rassberg



Die Sporthalle am Rassberg in Neunkirchen war in den vergangenen Jahren Schauplatz packender Handball-Duelle: Rund 550 Zuschauer fieberten bei den Freundschaftsspielen zwischen dem TuS Ferndorf und der HSG Wetzlar in den Jahren 2019, 2020 und 2022 mit. Während Ferndorf am 02.02.2019 knapp mit 28:25 unterlag, sorgte das Duell am 25.01.2020 mit einem 27:27-Unentschieden für Gänsehautstimmung. Das Spiel am 05.08.2022, das mit 40:27 an die HSG Wetzlar ging, zeigte eine junge Ferndorfer Mannschaft, die sich noch im Aufbau befand. Beste Torschützen damals: Marvin Mundus und Mattis Michel mit jeweils sechs Treffern.

Waren Sie schon einmal dabei ??, wenn nein, dann schauen Sie mal in das Video rein, es stammt aus der Begegnung im Jahre 2019, Ferndorf verlor da denkbar knapp mit 28:25.

TuS Ferndorf gegen HSG Wetzlar (Testspiel)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Dank des Engagements des Förderkreises der Handballabteilung des VTV Freier Grund und der Unterstützung der Firma „MRD – Der Mailing-Spezialist“ wird dieses Handball-Großevent nun erneut Wirklichkeit: Am 31. Januar 2025 um 19 Uhr treffen in der Sporthalle Rassberg der Zweitligist TuS Ferndorf und der Bundesligist HSG Wetzlar aufeinander.

Beide Teams nutzen das Spiel als Generalprobe, bevor der Ligabetrieb wieder Fahrt aufnimmt: Ferndorf startet mit einem Auswärtsspiel gegen den TSV Bayer Dormagen, den sie im Hinspiel besiegen konnten, während Wetzlar bei der SG-BBM Bietigheim antreten muss, gegen die sie im Hinspiel verloren haben.

Für die Ferndorfer ist es eine Gelegenheit, mit Kampfgeist und Heimvorteil den Favoriten aus Wetzlar herauszufordern. Die HSG Wetzlar wiederum reist mit der Erfahrung und spielerischen Klasse eines etablierten Bundesligisten an. Alles deutet auf einen mitreißenden Handballabend hin, den Fans nicht verpassen sollten – live in Neunkirchen auf dem Rassberg!

Der Kartenvorverkauf hat bereits am 01.12.2024 begonnen:

Parfümerie Münker (Neunkirchen)

(Neunkirchen) Fahrrad Friedrich (Salchendorf)

(Salchendorf) Buchhandlung Braun (Herdorf)

(Herdorf) Bei den Heimspielen der VTV

Bericht/Foto/Video: Peter Trojak

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier