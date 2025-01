Öffentlichkeitsfahndung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in Hilchenbach – Wer kennt diesen Mann?

(wS/ots) Hilchenbach 16.01.2025 | Ein bislang unbekannter Mann schüttete bereits am 18. Januar 2024 Buttersäure in den Eingangsbereich des Parteibüros der Partei „III. Weg“ in Hilchenbach. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Der Staatsschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Tat zeichnete eine Überwachungskamera den Unbekannten auf. Für die Veröffentlichung der entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen.

Zu den Bildern gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/156419

Tatort 57271 Hilchenbach