Testspiel des TuS Ferndorf gegen den VfL Gummersbach ohne Zuschauer

(wS/Red) Gummersbach/Ferndorf 24.01.2025| Zwischenstände live auf Instagram



Alle fiebern bereits dem Start der Rückrunde in der 2. Bundesliga entgegen. Bis zum Anpfiff sind es allerdings noch ein paar Tage. Los geht’s am Freitag, den 7. Februar 2025 auswärts in Dormagen, nicht in der Stählerwiese. Anwurf ist um 19:30 Uhr.

Doch schon heute, am Freitag, wird gespielt: Der TuS bestreitet um 17:00 Uhr ein Testspiel gegen den VfL Gummersbach. Ursprünglich war ein Duell mit der Zweitvertretung des VfL geplant, doch die Begegnung wurde geändert.

Wegen der derzeit stattfindenden WM fehlen VfL-Trainer Guðjón Valur Sigurðsson allerdings Dominik Kuzmanovic, Stepan Zeman, Julian Köster, Kristjan Horzen, Tilen Kodrin, Ellidi Vidarsson und Teitur Einarsson.

Auf Wunsch des VfL findet das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Mitarbeiter der Presse werden nicht vor Ort sein.

Wer dennoch auf dem Laufenden bleiben möchte, kann die Zwischenstände auf der Instagram-Seite des TuS Ferndorf verfolgen.

Beim TuS fehlen verletzungsbedingt Fynn Herzig, Daniel Hideg und Philip Würz.

Ceven Klatt dazu:

Wir spielen gegen die Erste Mannschaft, aber gegen eine stark dezimierte Mannschaft. Es sind ja einige Spieler bei der WM, aber sie sind trotzdem ein starker Gegner für uns. Für uns ist das Ergebnis oder der Gegner auch fast nebensächlich. Es geht heute für uns darum, wieder ein bisschen Rhythmus aufzunehmen, um wieder reinzukommen. Wir werden viel durchwechseln, alle sollen in etwa die gleichen Spielanteile bekommen. Die Jungs sollen wieder ein bisschen Gefühl dafür kriegen, im sechs gegen sechs gegen andere Handball zu spielen. Nur darum geht es heute Abend.

Bericht/Foto: Peter Trojak

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier